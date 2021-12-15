banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Müslüme’nin mezar taşı yürekleri dağladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Bulgarlar ilaçlarını Edirne’den almaya başladı
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi
Evinde ölü bulunan şahsın 4 ay önce öldüğü belirlendi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan’da 46 muhtarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde görüp, değerlendirme amacıyla sürdürdüğü ilçe programlarına Bünyan ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, el dokuması halıları, gilaburusu, hanları ile tanınan Bünyan’da 46 mahalle muhtarı ile istişare toplantısı yaptı.

KAYSERİ 15.12.2021, 13:23
Başkan Büyükkılıç, Bünyan’da 46 muhtarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde görüp, değerlendirme amacıyla sürdürdüğü ilçe programlarına Bünyan ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, el dokuması halıları, gilaburusu, hanları ile tanınan Bünyan’da 46 mahalle muhtarı ile istişare toplantısı yaptı.

Kent merkezinin yanı sıra 16 ilçeyi de birbirinden ayırt etmeden, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam eden Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda ilçe ziyaretlerini Bünyan ile sürdürdü.

Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ile 46 mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarlara seslenen ve yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Yaptıklarımızı bir kenara koyup, bundan sonra yapacaklarımızı konuşup ‘az laf çok iş’ mantığı içerisinde önümüze bakıp işimize bakıyoruz. Mazeretlere sığınmadan, sizlerin beklentilerine daha doğrusu mahallelerinizdeki kardeşlerimizin beklentilerini dile getiren oradaki dostlarımız olarak, muhtarlarımız olarak bu beklentileri hayata geçirme yönünde, Cenab-ı Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin” dedi.

SAMİMİ, FEDAKÂR VE TECRÜBELİ EKİP

Büyükkılıç, samimi, fedakâr ve tecrübeli ekip ile çalışmalara devam ettiklerinin altını çizerek, “Çok şükür, imkânlarımız da, şartlarımız da yerinde, hiçbir sıkıntımız yok. Ekibimiz tecrübeli, samimi ve fedakâr. Bunu her gittiğimiz ilçede rahatlıkla ifade ediyorum ve kendilerine de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. KASKİ’mize, elektrik şirketimize, belediyemizin kırsal tarım daire başkanlarına, genel sekreter yardımcısına ve birimlerine teşekkür ediyorum. Önemli olan birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışma yapıp bir berekete vesile olmak” diye konuştu.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Burada değerli muhtarlarımıza mikrofonla fırsat vereceğiz ama bir gerçek var, söz uçar yazı kalır. Dolayısıyla tabi ki bizim arkadaşlarımız not alıyorlar ama siz yine de isteklerinizi birer birer yazın, inşallah hepsini bir toparlayıp, değerlendirip mahalle mahalle onları tespit edip, hangi taleplerinden başlıyorsak öncelemek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Yapılacak çalışmaların tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZLERİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise 2019 yılından beri kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “2019 Mart’ından itibaren bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, gerçekten her aradığımızda bize geri dönüp sizler için, bizler için ne yapabileceğini soran başkanıma ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi 2021 yılı malum en verimli yılımız oldu. 2019-2020’de pandemi dolayısıyla evet biraz bütün dünya genelinde pandemi dolayısıyla sıkıntılar yaşandı ama bunu gece-gündüz çalışarak bertaraf ettik” şeklinde konuştu.

2021 yılında yapılan yatırımların değerlendirildiği ve 2022 yılında yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda taleplerini dile getirerek, tavsiyelerini sunan muhtarlar da tek tek dinlendi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8