Başkan Büyükkılıç, başkanlarla birlikte deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Talas, Hacılar Belediye Başkanları ve üst düzey bürokratlar ile birlikte deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta yardım ve koordine çalışmalarına katıldı, depremzedelere sabah kahvaltısı dağıttı.

Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve genel müdürler olmak üzere üst düzey bürokratlar ile birlikte sabahın ilk ışıklarında deprem bölgesine gitti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından bir kez daha deprem bölgesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada enkaz başında devam eden çalışmaları yerinde takip etti.

Deprem bölgesinde üstün gayretle görevini yapan Kayseri ekibine kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, burada depremzedelere ve görevli personele ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, sabah kahvaltısı dağıttı.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler depremden ağır hasar alan binalarda yapılan arama kurtarma faaliyetlerini yerinde görerek, çalışmaları koordine etti.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgiler de alan Büyükkılıç, “Kahramanmaraş Kocasinan, Talas, Hacılar Belediye Başkanları ve yöneticilerimiz ile birlikte tüm imkânlarımızla deprem bölgesindeyiz. Yaraları birlikte sarıyoruz. Yardım ve koordinasyon için birlikte hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, ekiplerin cansiperane bir şekilde görev yaptığını vurgulayarak, “Bölgede arkadaşlarımız büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Kayseri olarak da tüm birimlerimiz cansiperane şekilde görevlerini yapıyorlar. Devlet ile millet kenetlenmiş durumda. Allah herkesten razı olsun. İnşallah el birliği ile bu acı dolu zor günlerin üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet dileyen Büyükkılıç, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.