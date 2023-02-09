Başkan Büyükkılıç, Bakan Soylu Başkanlığı’nda Deprem Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Deprem Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından deprem bölgesine giden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada enkaz başında devam eden çalışmaları yerinde takip edip, koordinasyon toplantılarına katıldı.

Göksun, Afşin Ve Elbistan’da çalışmaları yerinde takip etti

İlk olarak Kahramanmaraş ili Göksun ilçesine giden Başkan Büyükkılıç, Göksun Kaymakamı Mustafa Caner Culukar’dan bilgiler alarak, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Burada yapılan çalışmaları yerinde takip eden Büyükkılıç, arama kurtarma yapan ekiplere kolaylıklar diledi. Daha sonra Afşin deprem bölgesine geçen Başkan Büyükkılıç, burada da depremden ağır hasar alan binalarda yapılan arama kurtarma faaliyetlerini yerinde gördü.

Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte depremin en çok hissedildiği yerlerin başında gelen Elbistan’da enkaz başında devam eden çalışmaları da yerinde takip edip, koordine etti.

Elbistan Deprem Koordinasyon Merkezi’nde koordinasyon toplantısı

Elbistan Deprem Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile birlikte koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında bölgenin ihtiyacı olan malzemeleri tespit ederek, yardım malzemelerinin deprem bölgesine transferi konusunda istişarelerde bulunan Büyükkılıç, “Biz tüm Türkiye olarak biriz ve birlikte güçlüyüz” dedi.

Kahramanmaraş AFAD Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş AFAD Koordinasyon Merkezi’ni de ziyaret ederek, tüm ekibe çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Koordinasyon Merkezi’nde devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Büyükkılıç, “Buradaki arkadaşlarımız büyük bir özveri örneği gösteriyorlar. Rabbim muvaffak etsin” diye konuştu.

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör’e ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Büyükkılıç, Başkan Güngör ile birlikte Kahramanmaraşlı depremzedeler için yapacakları yardımlara ilişkin görüşmeler gerçekleştirerek, değerlendirmelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu ile koordinasyon toplantısı

Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkanlığında gerçekleştirilen Deprem Koordinasyon Toplantısı’na katılarak, “Kahramanmaraş’ta İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Başkanlığında gerçekleştirilen deprem koordinasyon toplantısına katıldık. Her türlü yardımın vatandaşlarımıza ivedilikle ulaştırılması için Sayın Bakanımız ve ilgili tüm birimlerimiz canla başla çalışıyor” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Bakan Soylu’nun talepleri istikametinde deprem bölgesine yardım götürmeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Rabbim sahada çalışan tüm ekiplerimize güç, kuvvet versin. İnşallah hep birlikte bu zorluğun da üstesinden geleceğiz”