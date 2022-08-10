Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş’a Sahabiye Projesi’ni anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyareti sırasında belediyecilik tarihinin en büyük yatırımı olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’ni anlatarak detaylı bilgi verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İhracat Seferberliği Kayseri 2022 Zirvesi için kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve parti teşkilatlarıyla bir araya geldi. Bakan, zirveden sonra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Bakan Muş ile Başkan Büyükkılıç beraberindeki heyet ile birlikte, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve parti teşkilatları ile bir araya geldi.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş’a AK Parti İl Binası’nın hemen yanı başında bulunan ve belediyecilik tarihinin en büyük yatırımı olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında detaylı bilgiler verdi.