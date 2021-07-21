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Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramlaşma programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

KAYSERİ 21.07.2021, 15:26
Başkan Büyükkılıç, Bakan Akar ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramlaşma programına katıldı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

AK Parti İl Başkanlığı’nda gerçekleşen video konferans bağlantısına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız, Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitaplarını dinleyen Kayseri heyeti daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bayramlaştı.
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