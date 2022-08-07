Başkan Büyükkılıç, Avşar Türkmenleri Şenliği’nde Avşarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1’inci Avşar Türkmenleri Şenliği’ne katılarak, Avşarlarla bir araya geldi.

‘Sosyal Belediyecilik’ ve ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışı doğrultusunda toplumdaki her kesimi kucaklayan sosyal ve kültürel çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi iş birliğiyle paraşüt alanında 1’inci Avşar Türkmenleri Şenliği gerçekleştirdi. Şenliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avşarlarla buluştu. Kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, kalabalığı selamlayarak, “Bu kadar güzel insan topluluğunu görünce insan gurur duyuyor. Avşar Türkü denilince akla birlik beraberlik gelir, Türk bayrağı gelir, şehadet gelir, vatan sevdası gelir, Allah korkusu gelir, vatanına, devletine, milletine sahip çıkan insanlar topluluğu gelir. Biz sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, şenliklerin devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu;

“Her zaman bizlere siz sahip çıktınız, bizler de sizlere layık olma yolunda gayret gösterdik. Mustafa başkanım ve dernek başkanım bizlerden böyle bir çalışma için destek istediğinde ‘biz varız’ dedik. Belki ayrı bir etkinlik ama ayrıca Dadaloğlu Şenliği’ni de yapacağımızı buradan paylaşıyor, onu da inşallah Kayseri’mize, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolü olarak Anadolu’ya, dünyaya haykıracağız. Diyeceğiz ki; biz ezan için, Türk bayrağı için, vatan için ve devlet için varız. Bu duygularla sizleri ayrı ayrı selamlıyorum. Dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, Başkan Büyükkılıç’ın himayelerinde gerçekleşen şenliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Anadolu’nun gerçek sahipleri, oğuz boylarının gerçek neferleri sizlerin hepinizin, gözünden, gönlünden, alnından öpüyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu şölenimize birinci dedik, bundan böyle her yıl bugünlerde yapacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri, himayelerinde iş yapmak da anlamlıdır. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Avşarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, programda sahne alan sanatçı Esat Kabaklı ile de sahne öncesinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.