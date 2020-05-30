Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
Portland Belediye Başkanı Wheeler, olağanüstü hal ilan etti
Olağanüstü hal ilan edildi
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Zabıtalar arasında gerginlik
Antalya'da trafikte tekme tokatlı kavga
Trafikte tekme tokatlı kavga...
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor
Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Başkan Büyükkılıç asfaltlama çalışmalarını denetledi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KISITLAMA SÜRECİNDE DÜVENÖNÜ BULVARI’NDA DEVAM EDEN AFSALT YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

Başkan Büyükkılıç asfaltlama çalışmalarını denetledi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KISITLAMA SÜRECİNDE DÜVENÖNÜ BULVARI’NDA DEVAM EDEN AFSALT YENİLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:00
0 Okunma
Başkan Büyükkılıç asfaltlama çalışmalarını denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısıtlama süresince asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kısıtlamada sürecinde Düvenönü Bulvarı’nda devam eden afsalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir belediyesi ekipleri Covid-19 salgını boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek vatandaşların olmadığı günlerde şehir merkezinde yolların konforunun artırıyor. Düvenönü Meydanı’ndan başlayıp İnönü Bulvarı istikametinde Hatıroğlu Camisi’ne kadar olan yolun asfalt yenileme çalışmaları yapıldı. Bütün bu çalışmaları talimatını veren Başkan Memduh Büyükkılıç, Düvenönü’ndeki çalışmaları yakından takip etti.

Çalışmalar sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Şu anda şehrimizin aktif caddelerinden biri olan Düvenönü’ndeyiz. Bu güzel bulvarımızda hem altyapıyı hem de daha önce yıllarca hizmet etmiş asfaltlarımızı yenilemek suretiyle nitelikli uzun ömürlü çalışmalar yapıp çizgilerini çizip adeta süslenmiş bir gelin misali şehrimizin güzel insanlarına hizmete sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu iki günü fırsat olarak değerlendiriyoruz. Daha önce uzun süreli dört günü ve önceki hafta sonlarını değerlendirip şehrimizin Cumhuriyet Meydanı dahil Hastane Caddesi, İstasyon Caddesi, Talas Caddesi ve İstanbul Bulvarı olarak bilinen bölgelerini elden geçirmiştik. Bugün de burayı elden geçirmek suretiyle şehrimize yakışır bir konuma getiriyoruz. Ben yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum. Tabi ki ilgili birimimize Fen İşleri ekiplerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza size hizmete varız diyoruz ve bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize teşekkür ederken, korona virüs sürecinde bizlere hiçbir zaman sıkıntı oluşturmayan, Ahi Evran ahlakıyla ahlaklanmış olan hemşehrilerimize de minnet duyuyor teşekkür ediyorum. Kayseri’de uyum kültürünün yoğun olduğu berekete vesile olduğu bu şehirde insanlara hizmet etmek bence kolay. Çünkü bize zorluk çıkaran değil hep yardımcı olan bir yaklaşım ve uygulama sağ olsunlar var olsunlar diyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplam 3 bin ton sıcak asfalt kullanarak Düvenönü’nde esfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Düvenönü’nde çalışmalarını tamamlayan ekipler Karayolları Üst Geçiti, Anatamir önü ve Sanayi Kavşağı’na kadar olan bölümde de asfalt yenileme çalışmalarına devam edecek.

Asfalt yenileme çalışmalarında Kayseri’nin 6 bin yıllık tarihinden bahseden ve önümüzdeki süreçte Kayseri’nin turizm çalışmalarına da değinen Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

“Kayseri 6 bin yıllık geçmişle ticaretin merkezi bir şehir. Son süreçte de turizmin merkezi olma yönünde Erciyes ve Kapadokya ila adeta iş birliği halinde geçmiş. Yıllardan beri de Kültepe Kaniş Karum’da ipek yolu üzerindeki bu güzergahta Koramaz Vadisiyle, Sultan Sazlığıyla kültür turizmiyle, inanç turizmiyle adeta bir açık hava müzesi şeklindeki tarihi misyonu taşıyan şehrimizin insanların faydasına sunmak için turizm altyapısıyla da koronavirüs sonrasındaki süreci hazırlamak için gerekli çalışmalarımızı iş birliği halinde sürdürüyoruz”

Uzun bir aradan sonra yeniden kılınmaya başlanan Cuma namazı hakkında da görüşlerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç,”Dün de hatırlanacağı üzere Cuma namazının edasını başlandı. Şehrimizde sıkıntı oluşturmadan yaklaşık 700 civarında camide Cuma namazı eda edildi. Merkez ve ilçelerimiz dahil olmak üzere. Ayrıca Türkiye’mizde de fetihin sembolü olan 29 Mayıs’a denk gelen Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunmasıyla da adeta bir milli heyecanı yineleyen bir yaklaşım sergilenmesi de bizleri ayrıca sevindirdi. Fatih’in ruhu da böylece şad oldu. Allah vesile olanlardan razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ben bizi seven güvenen hemşehrilerimize bir kez daha minnet duyuyor, teşekkür ediyor, değerlerine bağlı böyle güzel bir şehrin hizmetkarı olmaktan da elbette ki keyif alıyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM-DER Başkanı Tahir Çelik: “AVM’ler eviniz kadar güvenli”
AVM-DER Başkanı Tahir Çelik: “AVM’ler eviniz kadar güvenli”
Milli Eğitim Müdürlüğü yardımlarını her ilçeye ulaştırıyor
Milli Eğitim Müdürlüğü yardımlarını her ilçeye ulaştırıyor
Mustafa Palancıoğlu: “Salgından dolayı Melikgazi’nin herhangi bir işi aksamadı, aksamayacak”
Mustafa Palancıoğlu: “Salgından dolayı Melikgazi’nin herhangi bir işi aksamadı, aksamayacak”
Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Güçlendirilen araç filosu ile Melikgazi’de daha etkin hizmet verilecek
Güçlendirilen araç filosu ile Melikgazi’de daha etkin hizmet verilecek
Melikgazi’de camiler cuma namazına hazırlanıyor
Melikgazi’de camiler cuma namazına hazırlanıyor
Gülsoy: “Darbeler, acılarla ülkemizi her alanda geriye götürdü”
Gülsoy: “Darbeler, acılarla ülkemizi her alanda geriye götürdü”
Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması
Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması
Hızarla elini kesen şahsın imdadına ambulans helikopter yetişti
Hızarla elini kesen şahsın imdadına ambulans helikopter yetişti
Afgan sığınmacılar gönüllü olarak maske üretiyor
Afgan sığınmacılar gönüllü olarak maske üretiyor
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç’in Ramazan Bayramı mesajı
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç’in Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Ali Yavuz: “Kayseri’de ilk ‘Şehit ve Gazi Birimi’ Talas’ta”
Başkan Ali Yavuz: “Kayseri’de ilk ‘Şehit ve Gazi Birimi’ Talas’ta”
TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer’den bayram mesajı
TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer’den bayram mesajı
Bünyan’da şehit ailelerine bayram ziyareti
Bünyan’da şehit ailelerine bayram ziyareti
Melikgazi’de çifte bayram sevinci
Melikgazi’de çifte bayram sevinci
Anadolu Erciyes Ampute takımı Süper Lig’de
Anadolu Erciyes Ampute takımı Süper Lig’de
Kayserispor’dan Malatyaspor’a geçmiş olsun mesajı
Kayserispor’dan Malatyaspor’a geçmiş olsun mesajı
Başkan Büyükkılıç: "Seyahat kısıtlamasının kalkmamasının nedeni Covid-19 sayısı değil kente verilen önem"
Başkan Büyükkılıç: "Seyahat kısıtlamasının kalkmamasının nedeni Covid-19 sayısı değil kente verilen önem"
Çocuklarının kıyafeti yerine 2 bin TL'yi attı
Çocuklarının kıyafeti yerine 2 bin TL'yi attı
Melikgazi’den Keykubat Mahallesine dev yatırım
Melikgazi’den Keykubat Mahallesine dev yatırım

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim