Başkan Büyükkılıç Ankara’dan müjdeyle döndü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkent Ankara’da bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşen ‘İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı’na da katılan Başkan Büyükkılıç, yeni tıp fakültesi ile ilgili kararın Sağlık Bilimleri Üniversitesi senatosundan geçtiği müjdesini verdi.

Kayseri’yi ilgilendiren proje ve hizmetlerle ilgili sık sık Ankara’da temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk olarak ülkenin en köklü ve başarılı üniversitelerinden olan Ankara Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Büyükkılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile de bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın da teşrif ettiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu dünya sadece biz insanlara ait değil, dolayısıyla üzerinde yaşayan tüm canlıların da yaşam haklarını korumak zorundayız. Bunun için de insanlık olarak bir değişime ve gelişime ihtiyacımız var. Bu amaçla Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde gerçekleşen İklim Değişikliğiyle Mücadele Sonuç Bildirgesi’nin açıklandığı toplantıya katıldık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un okuduğu bildirgeyi belediyeler olarak bizler de destekliyor ve iklim değişikliği ile mücadelede üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Ankara’daki temaslarını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade ederek, Kayseri’ye kazandırılacak yeni tıp fakültesi ile ilgili kararın Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosu’ndan geçtiğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’ye en büyük armağanı olan 5 yıldızlı otel statüsünden daha nitelikli hizmet ortamı olan bin 607 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi’nde 70 öğretim üyesi olduğunu belirterek, Pandemi’de şehrin yükünü çeken ve ihtisas veren bir hastane olduğunu ifade etti. Başkan Büyükkılıç, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kayseri’de kurulması için senatodan karar çıktı. Daha sonra YÖK’ten çıkacak karar, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilip, konu noktalanacak. Kayseri’deki sağlık alt yapısı bir bakıma Tıp Fakültesi ile taçlandırılmış olacak. Bir hekim olarak, bu şehre hizmet etmiş insan olarak sevincimizi paylaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.