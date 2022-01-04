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Başkan Büyükkılıç, Ankara’da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Yüksek Hızlı Tren ve diğer projelerle ilgili desteklerinden dolayı Kayseri adına teşekkür etti.

KAYSERİ 04.01.2022, 16:13
Başkan Büyükkılıç, Ankara’da 2022 yılının ilk toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Yüksek Hızlı Tren ve diğer projelerle ilgili desteklerinden dolayı Kayseri adına teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif ettiği, partisinin genel merkezinde düzenlenen 2022 yılının ilk Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

Salona girişinde partilileri selamlayan ve konuşmasında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti kuruluşundan bugüne kadar güçlü kurumsal geleneklerini korumuş bir partidir. Her işini istişare ile yürüten bir partiyiz. İşimiz çok vaktimiz sınırlı olabilir. Hep birlikte çok çalışmamız gereken bir döneme giriyoruz. Önceliğimizi vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaya vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını vurgulayarak, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile güzel Ankara’mızda gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Sayın liderimizin ifade ettiği gibi istişare ile işlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç toplantının yapıldığı salonda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati ile bir süre sohbet etti. Büyükkılıç, Bakanlar ile gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde şehrimize müjdeli haberlerle gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek, kendisine Yüksek Hızlı Tren ve diğer projelerle ilgili desteklerinden dolayı şehrimiz adına teşekkür ettik. Ayrıca Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Dr. Nurettin Nebati ile kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Kıymetli bakanlarımıza hoş muhabbetleri ve her daim bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkentte bir dizi ziyaretler de gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’u ziyaret ederek, Kayseri’de gerçekleştirdikleri projelerle ilgili istişarelerde bulundu.

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