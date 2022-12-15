Başkan Büyükkılıç, Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Listesi’nde yer alan Kayserili firmaları tebrik etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Listesi’nde yer alan 31 Kayseri firmasını tebrik etti. Büyükkılıç, “Ülkemizin üretime önemli bir katkı sunan, şehrimizin gururu firmalarımızı kutluyor, üretim ve istihdam yolunda başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Endüstrisi ve sanayisi ile Türkiye’nin üretim ve ihracatına önemli bir katkı sağlayan Kayseri sanayisinin Ekonomist Dergisi Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Listesi’ne girme başarısı gösteren 31 firmasını tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Üretim potansiyeli ile adından söz ettiren Kayseri’mizin başarılı sanayici ve iş adamlarının istikrarlı başarısı göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Başta emekçi kardeşlerimiz olmak üzere sanayicilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Büyükkılıç, ülkelerin kalkınmasında ve güçlenmesinde üretimin sahip olduğu önemli role dikkat çekerek, “Üretimi olmazsa olmaz olarak gördüğümüz şehrimizi, bu konuda daima üretimde zirve hedefine odaklı bir gayretin içerisinde görmek bizlerin en büyük mutluluğudur. Üretimin ülkelerin kalkınması ve güçlenmesindeki rolü göz ardı edilemeyecek derecede önemlidir. Ülkemizin ve şehrimizin de gücü istikrarlı üretimdir. İnşallah bu istikrarı daimi kılarak ülkemizi daha güzel yarınlara taşıma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ekonomist Dergisi’nin açıkladığı, “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Listesi”nde yer alan 31 Kayseri firmayı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Listede yer alan Kayseri Elektrik Perakende Satış, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Mega Metal, Hes Hacılar Elektrik, Hasçelik Kablo Sanayi, İstikbal Mobilya, Yataş, Bellona Mobilya, Kayseri Metal Center Sanayi, Boyçelik A.Ş., Sersim Dayanıklı Tüketim Malları, Forum Sünger, Kumtel Dayanıklı Tüketim, Femaş Metal Sanayi, Şirikçioğlu İplik ve Demir İşletmeleri, Boyteks A.Ş., Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi, Erbosan, İpek Mobilya, Coreal Alüminyum Kablo, Metal Matris Sanayi, BRN Yatak Baza ve Ev Tekstili, Beşler Tekstil, Hasçelik ve Halat Sanayi, Mondi Yatak Yorgan Sanayi, Gürkan Ofis Mobilyaları, Kayseri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş., Parteks Kağıt Endüstri A.Ş., Formal Alüminyum, Karsu Tekstil ve Kilim Mobilya firmalarımızı başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemizin üretime önemli bir katkı sunan, şehrimizin gururu firmalarımızı kutluyor, üretim ve istihdam yolunda başarılarının devamını diliyorum. Şehrimiz adına üretimde ve istihdamda başarılara imza atmak gurur verici” ifadelerini kullandı.