Başkan Büyükkılıç: “Amacımız, ihtiyaca cevap vermek, insaflı ve israfsız hizmet etmek”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerçekleştirilen 1,5 milyar TL’lik ek bütçe konusuna ilişkin, “Amacımız insanların ihtiyacına cevap vermek, amacımız insaflı ve israfa fırsat vermeyen bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek” dedi.

Kayseri’de altyapıdan çevreye, ulaşımdan imara, sosyal ve kültürel hizmetlerden devasa projelere kadar şehrin gelişmesinde ve konforunun artmasında görev üstlenen faaliyetlerin yapılmasına olanak tanıyan yatırım bütçesinin, artan ihtiyaçlar ve yapılan hizmetler doğrultusunda yükseltilmesi kararının Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınması üzerine, Başkan Büyükkılıç’tan açıklama geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, insanların konforunu arttırmak, ihtiyaçlarına cevap vermek, sosyal içerikli projeleri hayata geçirmek gibi amaçlar doğrultusunda ek bütçe kararı aldıklarını dile getirerek, “Amacımız bütçemizi revize etmek suretiyle günün koşullarına uyarlamak, projelerimizi birer birer, gerek il merkezinde gerekse taşrada hayata geçirmek. İnsanların konforunu arttırmak, ihtiyaçlarına cevap vermek, sosyal içerikli projelerimiz hayata geçirmek gibi. O açıdan karşılığı olan bir bütçe” dedi. Sürdürdüğü açıklamasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, yatırımlara en fazla pay ayıran birinci büyükşehir olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, verdiği bilgilerde şunları paylaştı;

“Daha önce 1 milyar demiştik. Bu arada hem kaynaklarımızı gözden geçirdik, hem projelerimizi revize ettik ve 1,5 milyardan aşağı olmaz dedik. 1.5 milyar olarak da meclisimizden geçti. Ben değerli meclis üyelerimize, hepsine teşekkür ediyorum. Zaten 2021’deki bütçemiz yüzde 98 gerçekleşmişti. Bunlar önemli rakamlar. Ben yılların belediye başkanıyım. Yüzde 98’lere ulaşan bir bütçe oranı, gerçekleşen bütçe oranı kolay kolay görünmez. Aynı zamanda bir başka güzelliği yine zaman zaman kamuoyuna da bilgi arz ettik, 30 tane büyükşehir içerisinde yatırımlara en çok pay ayıran birinci büyükşehiriz.”

Gereksiz yere kaynakları savurmadıklarını, insaflı ve israfsız bir şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Amacımız insanların ihtiyacına cevap vermek, amacımız insaflı ve israfa fırsat vermeyen bir yönetim anlayışıyla hizmet etmek. Bizdeki mantık budur, gereksiz yere kaynaklarımızı savurmayız. Çünkü hakikaten kamu hakkını, yetim hakkını, kul hakkını gözeten bir yönetim anlayışı sergilemek bizim olmazsa olmazımız. Bizim inancımızdan, kültürümüzden kaynaklanan bir yaklaşım. O açıdan 1,5 milyar gibi bir ek bütçe ve yine sağ olsun ilçe belediyelerimiz de kendi imkânlarını revize etmek suretiyle, gözden geçirmek suretiyle, projelerini insanların ihtiyacına cevap verecek şekilde hayata geçirmek için gerek kendilerini bütçeleri ile gerekse bizim bütçelerle bu anlayış içerisinde onlar da ek bütçeler hayata geçirecek” ifadesinde bulundu. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne de 336 milyon TL’lik ek bütçe geldiğini ve büyük ihtimalle 2022 yılında toplam 5 milyar TL’ye varan bir kaynak aktarımı yaşanacağını söyleyen Büyükkılıç, “İnşallah onlar da tabi insanların, gerek altyapı bağlamında gerek su konuları ile ilgili ihtiyaçlarını giderme yönünde bunların hepsiyle ilgili bütçelerimizi, kaynaklarımızı yeniden gözden geçirmek suretiyle, imkânlarımız dâhilinde hepsinin ihtiyaçlarını karşılamak görevimiz. Şirketlerimiz ayrıca, ilçe belediyelerimiz ayrıca, sonuç itibariyle şöyle toparladığımızda, 5 milyar TL’ye varan 2022’de büyük ihtimalle yatırımlar, harcamalar, kaynak aktarımı söz konusu olacak” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, açıklamalarının sonunda Kayseri’de deneyimli ve çalışkan bir belediye ekibinin olduğunu vurgulayarak şunları aktardı;

“Muhalefetin söylediği yol gösterici olursa, bizlere katkı sağlayıcı olursa itibar ederiz ve teşekkür ederiz. Biz kendimizden eminiz. Kayseri’de gerçekten deneyimli bir ekip var. Kayseri’mizde çalışkan bir belediye ekibi var. Hem ilçe belediye başkanları bağlamında hem mesai arkadaşlarımız bağlamında. Bu birliğin, beraberliğin, uyumun da bir bereketi var. Onu da bir kültür haline getirdik, Allah’a şükürler olsun çalışkan ve gayretli bir ekibin yaptığı güzel işler bu şehri daha iyi noktalara taşımaya devam ediyor.”