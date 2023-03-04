Başkan Büyükkılıç, Akkışla’da üreten kadınlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile birlikte Akkışla Kadın Kooperatifi tarafından hayata geçirilen Yöresel Ürünler Tesisi’nde kadınlarla bir araya geldi. Arslan, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine Akkışla ile devam etti. Başkan Büyükkılıç’a Akkışla ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Bayar Özsoy ile daire başkanları da eşlik etti. Birlikte birliğin ve beraberliğin dayanışmanın en ihtiyacı olduğu bu günlerde Akkışla ilçesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, ilçe sakinleri ile bir süre sohbet etti. Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan’dan ilçedeki son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “Değerli başkanımızla sürekli istişare ediyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu milletin yarasını saracak güçteyiz. Birbirimize sahip çıkacağız, inşallah yaralarımızı saracağız. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Valimizle görüştük, selamları var. Kayserimiz de bu manada büyük sınav verdi. Her zamanki hayırseverliği ile her zamanki insanlara yardım etmeyi ibadet bilen anlayışıyla, tüm şehri, ilçeleri, kurum ve kuruluşlarıyla oralarda yaralarını sarma yönünde gayret gösterdi” diye konuştu.

Büyükkılıç, daha sonra Akkışla Kaymakamı Salih Kartal ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile Akkışla Kadın Kooperatifi tarafından hayata geçirilen Yöresel Ürünler Tesisi’ni ziyaret etti. Burada üreten kadınlarla bir araya gelen ve yaptıkları ürünleri inceleyen Büyükkılıç, tüm kadınlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

“BURAYA NE YAPSAK AZDIR, BURALARIN CANLANMASI LAZIM”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Akkışla’mızın çalışkan, vatansever, gönül insanlarına teşekkür ve tebrik ediyoruz. Sayın Valimizin önderliğinde burada kurulan kooperatifimizin ne güzel hizmetler verdiğini, burada bu imkânlarını sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediyemizi de unutmayalım. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşıyoruz. Sizler, Allah razı olsun kaygumuza, ülkemize olan sevdamıza sahip çıkıyorsunuz, buraya ne yapsak azdır, buraların canlanması lazım” ifadelerini kullandı.

Yöresel Ürünler Tesisi’nde üretilen ürünleri inceleyen Büyükkılıç, “Küçükbaş açısından en önemli merkezlerimizden birisidir. Buraları destekleyelim, buralarda yaşayan, üreten canlarımızı sırtımızda taşısak azdır” dedi.

KAYMAKAMDAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Akkışla Kaymakamı Salih Kartal da, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Valimizin önderliğinde tüm ilçelerimizde kooperatiflerimiz kuruldu. Bu anlamlarda Sayın Valimize, sizlere herkesin huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Burası herkese şifa gibi yer oldu” derken, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ise “Depremin ilk gününden beri başkanımız bir ağabey olarak başımızda liderlik yapıyor, bizleri teşvik ediyor, minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim eden Arslan, “İlçemiz olarak biz sizinle gurur duyuyoruz. Halkımız da bunu biliyor ve hissediyor. Asfaltından yoluna kadar her türlü hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak bizi sevdiğinizi biliyoruz, biz de sizleri seviyoruz. Teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız” dedi.