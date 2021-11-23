Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda, önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her vatandaşımızın kapısına gideceğiz, elini tutacağız. Şurada 1.5 yıl kaldı, bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem de Cumhur İttifakı’yla Meclis’te çoğunluğu almak suretiyle bu başarıyı devam ettireceğiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını belirterek, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile Ankara’mızda gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, toplantının yapıldığı AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile de bir süre sohbet ettiler. Büyükkılıç, Her şey Kayseri için diyerek, tevazu, samimiyet ve gayret ile Ankara’da çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Toplantıya Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Nuh Kurtsoy, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.