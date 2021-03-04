Başkan Büyükkılıç, AK Parti genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan video konferans aracılığıyla gerçekleşen canlı bağlantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek katıldı.

Toplantıda, AK Parti olarak üye sayısını yaklaşık 11.5 milyona çıkartarıp, millet ile bütünleşme konusunda rakipsiz olduklarını bir kez daha gösterdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, reformlarla ilgili yaptığı konuşmada, "Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Bir süredir reform programları ile kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi son dönemdeki en önemli hukuk düzenlemelerimin çatı belgesiydi. Salı günü İnsan Hakları Eylem Planımızı açıkladık. Siyasi partilerden STK’lara, medyadan iş dünyasına kadar tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz kendi hazırlıklarımızı yapacağız. Böyle bir sürecin 84 milyonun tamamını kuşatacak şekilde yürümesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, kontrollü normalleşme adımları ve salgın tedbirleri ile ülkenin ekonomik ve sosyal hayatının üzerindeki olumsuz etkilerin kaldırıldığını ifade etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme dair önemli konuları ele aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile video konferans yöntemi aracılığıyla gerçekleştirdik. Çok önemli konulara değinen kıymetli liderimiz Sayın Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yeni bir adım olan İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıklamıştı. Bu toplantıda ise önümüzdeki hafta Ekonomik Reform Paketi’ni açıklayacağı müjdesini verdi. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.