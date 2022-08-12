Başkan Büyükkılıç: "AK Parti aydınlığa açılan yoldur, kardeşliktir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti’nin 21’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Bir olduk, 21 olduk sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. AK Parti, aydınlığa açılan yoldur. AK Parti, kardeşliktir. AK Parti, birlik, beraberlik ve dayanışmadır. AK Parti, daima gençtir. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ilk günkü heyecan ve aşkla görevlerinin başında olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Bir olduk, 21 olduk sloganıyla, 21 yıl içerisinde özelde Kayseri’de, genelde Türkiye’de ulaşımdan alt yapıya, kültür sanattan eğitime, tarımdan hayvancılığa ve spora kadar birçok fiziki ve sosyal proje ile hizmetleri halkımızla buluşturduk ve buluşturmaya devam edeceğiz. İmkânlarımız da var, kaynağımız da var, bütçemiz de var, dua edenlerimiz de var, sahip çıkanlarımız da var” dedi.

Büyükkılıç, AK Parti’nin reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 21 yılı geride bıraktığını vurgulayarak, “14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti, ‘Aydınlığa açık karanlığa kapalı’ sloganıyla yola çıktı. İlk sınavını 2002’de verdi. AK Parti’miz 2002’de 365 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. AK Parti, milletin iradesiyle, halkın oylarıyla başı dik şekilde yoluna devam ediyor. Milletinden aldığı büyük güçle her türlü vesayeti, kalkışmaları ve darbeleri bertaraf eden partimiz, 21 yılda milletin hizmetkârı olma anlayışı içerisinde çalışmalarını yürütüyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bu kutlu yürüyüşte, ’Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkeleriyle azim, gayret ve kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “AK Parti, büyük ve güçlü Türkiye yoluna adanmışlıktır. AK Parti, barışın simgesidir. AK Parti, aydınlığa açılan yoldur. AK Parti, kardeşliktir. AK Parti, birlik, beraberlik ve dayanışmadır. AK Parti, daima gençtir. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Kadim kent Kayseri’de bakanlar, milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte el ele, gönül gönüle ‘Her şey Kayseri için’ sloganıyla görevlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, vizyon projelerin yanı sıra kültür, spor, eğitim, turizm, sağlık, sosyal, yerel kalkınma, ulaşım, yeşil, kentsel dönüşüm ve ilçe projeleri gibi bir çok yatırımı kente kazandırdıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükkılıç, mesajında, “Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet” anlayışıyla mesai kavramı gözetmeden uyum kültürü içerisinde, yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip Kayseri halkını kucaklayan anlayış ile hizmet ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Partimiz ile birlikte artık Türkiye’miz dünyada uluslararası siyasette ‘biz de varız’ diyor. Bu çerçevede, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefemizle şehrimizi ve ülkemizi daha yaşanılabilir, daha konforlu ve daha düzenli bir hale getirmek için yerel yönetimler olarak canla başla çalışıyoruz. Gece gündüz demeden hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda önce millet, önce memleket diyerek hizmetten hizmete, yatırımdan yatırıma koşmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, AK Parti’nin kurulduğu günden beri teşkilatlarında görev almış bütün başkan ve yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza, köy mahalle temsilcilerimize şükranlarımı sunarım. Her şey Kayseri için. Her şey Türkiye için.”