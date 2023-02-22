Başkan Büyükkılıç, ağır hasarlı binadaki yıkım çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Acil Yıkılması Gereken Yapı” olarak belirlenen ve yıkım işlemleri Kayseri Valiliği’nce devam ettirilen yapıdaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak üzerinde bulunan 12 katlı binanın yıkım işlemleri sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç’a, incelemeler esnasında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile Genel Sekreter Hüseyin Beyhan da eşlik etti.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, “7269 Sayılı Kanun çerçevesinde “Acil Yıkılması Gereken Yapı” olarak belirlenen ve yıkım işlemleri Kayseri Valiliğimizce devam ettirilen yapıdaki çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldık” dedi.