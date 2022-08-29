Başkan Büyükkılıç: "30 Ağustos, milletimizin verdiği en kıymetli mücadeledir”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, “30 Ağustos Zaferi, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde 100 yıl önce ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ispatlanmış halidir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yayımladığı mesajında 30 Ağustos Zaferi’ni “Aziz milletimizin bağımsızlığından asla kopamayacağının ve taviz veremeyeceğinin en güzel örneğidir” diye niteleyerek, şunları kaydetti:

“30 Ağustos Zaferi, vatan sevgimizi dolu dolu gösterdiğimiz, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan, milletimizin verdiği, en kıymetli mücadeledir. 30 Ağustos Zaferi, millet ile ordunun bir bütün olarak tarih yazdığı en değerli zaferdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığımız, 30 Ağustos Zaferi’ni coşkuyla, onur ve gururla kutluyoruz. Türk milletinin ve Türk askerlerinin mücadelesinin tarih yazdığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda aynı idrak, aynı heyecanı yaşamaktayız. Vatan sevgimizin önünde o zaman duramayan hainler, bugün de duramadılar, duramayacaklar. Topların, tüfeklerin etkisiz olduğu mücadelede nasıl ki vatan sevgisi ve iman gücüyle savaştık, bugün de vatanımız için aynı vatan sevgisi ve aynı iman gücü ile savaşırız. Türk milleti mücadelen korkmaz. Mücadeleyle yaşar, dirilir.”

Başkan Büyükkılıç mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda aziz şehitleri ve gazileri bir kez daha minnetle andıklarını dile getirerek, “Büyük zaferin 100. yıldönümündeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle bir kez daha anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.