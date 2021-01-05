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Başkan Büyükkılıç, 2021’in ilk ilçe ziyaretini İncesu’ya yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının ilk ilçe ziyaretini, içerisinde Osmanlı dönemine ait 360 yıllık kervansarayı ve birçok tarihi barındıran, üzüm festivali ile ünlü İncesu’ya yaparak 2020 yılını değerlendirip, 2021 yılını planlayan bir toplantı yaptı.

KAYSERİ 05.01.2021, 16:33
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Başkan Büyükkılıç, 2021’in ilk ilçe ziyaretini İncesu’ya yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2021 yılının ilk ilçe ziyaretini, içerisinde Osmanlı dönemine ait 360 yıllık kervansarayı ve birçok tarihi barındıran, üzüm festivali ile ünlü İncesu’ya yaparak 2020 yılını değerlendirip, 2021 yılını planlayan bir toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan ve üzüm festivalleri, tarihi yapıları ile son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken İncesu ilçesine ziyarette bulundu.

İncesu Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik mesajı vererek, “2020’nin yatırımlarını hatırlayıp, eksikleri neler var onları paylaşalım istedik. 2021’de İncesu’nun beklentileri neler, kısaca yeniden gözden geçirelim dedik. Her zamanki gibi sıcak, makul, uyumlu ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı belediye başkanımıza, meclisi üyelerimize, İncesu’muzun güzel insanlarına teşekkür ediyor, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın diyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde maske, mesafe ve temizlik kurallarını bir kez daha hatırlatan Büyükkılıç, “Halkımızda tabii ki ‘mazeretlere sığınarak insanları ya da hizmetleri ihmal etmeyelim’ beklentisi mevcut, bunu hissediyor ve görüyoruz. Beklentileri de günümüz koşullarına uygun olarak asla göz ardı etmeden, bu ihtiyaçları karşılayacağız. Kayseri’de bir başkandan öte doktor olarak vaka sayısında azalma söz konusu ancak henüz daha arzu ettiğimize eriştiğimizi ifade edemem, tedbiri elden bırakmayacağız, hep beraber gayret edeceğiz ve sonuçta da şehrimizi de, ülkemizi de, insanlığı da en iyi noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

“BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN BEREKETİNİ YAŞAYACAĞIZ”

Başkan Büyükkılıç konuşmasında dayanışma içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara’daki hükümetimizin, değerli bakan ve milletvekillerimizin desteği her zaman oldu, yine bunu önemseyeceğiz, bu bir bereket, teşkilatlarımız ile dayanışma içerisindeyiz bu da bir bereket, alt yapı kuruluşlarımızın bereketini yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Bu arada bizler takdir edersiniz ki icra makamındayız, başkaları eleştirir, rast gele konuşur. Dedikoduları biz kulaklarımızı tıkayacağız, önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Biz sorumsuz insanlar değiliz, sorumluluk makamında olanlar sorumsuzca konuşamaz, konuşmamalıdır. İncesu’muz Kayseri’mizin hemen yanı başında, organize sanayimiz gelişiyor, yatırımlar artıyor, Pandemi sürecinden sonra en güzel günler hepimizi bekliyor. Birliğin, beraberliğin bereketini yaşayacağız, hiç endişeniz olmasın. Bizleri seven, güvenen, bu şehrimize hizmet etme fırsatı veren İncesulu güzel insanlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz.”

“İNCESU’MUZUN KAYSERİ’NİN BANLİYÖSÜ OLMASI AMACINDAYIZ”

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise “Her gelişinizde güler yüzle, bir enerjiyle geliyorsunuz. Bu enerjiniz bizlere de yansıyor. Bugüne kadar 2020’de dahil olmak üzere zor günler geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Ne zaman Büyükşehir’e ulaşsak elinizden gelen büyük gayretle ilçemize yardımcı oldunuz, samimiyetle, güler yüzle kapınızdan hiç dönmedik. İşiniz, gücünüz rast gelsin. 2021 yılı her yönüyle büyükşehir ve diğer ilçelerimiz için atılım yılı olmasını diliyoruz. İncesu’muzun Kayseri’nin banyosu olması amacındayız, niyetimiz bu, Kayseri bu istikametine doğru yürüyor, ekip olarak arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. En büyük itici güç, lokomotif Büyükşehir Belediyemizdir. Sizlerin katkısı ve desteğiyle bunu başaracağız. Bir ağabey yaklaşımı ile bizlere yaklaştığınız için size teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Başkan Büyükkılıç, 2020 yılını değerlendirmek ve 2021 yılının planlamasını yapmak için İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve ilgili yöneticilerin katılımı ile toplantı yaptı.
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