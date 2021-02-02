Başkan Büyükkılıç 2021 yılı talepleri için Develi’de

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daire başkanları ile birlikte Develi Belediyesi’nin 2021 yılı taleplerini istişare için Develi Belediyesine ziyarette bulundu.

Develi Belediyesi meclis salonunda yapılan istişarede 2020 yılında Develi’de yapılmış ve yapılmakta olan projeler hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, daha sonra 2021 yılında Büyükşehir Belediyesinden talep edilecek projeler hakkında slaytlar eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi.

Projelerin aciliyet durumuna göre özenle hazırlandığını ve Develi için büyük önem arz ettiğini belirten Cabbar Başkan, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldığından bugüne kadar her daim Develimizin destekçisi olan, sağladığı ekip ve ekipman desteğiyle her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Memduh Başkanımızın destekleriyle projelerimizi bir bir Develimize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Taleplerimizi dikkatle dinleyip bizlere ön ayak olan Memduh Başkanımıza ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Kayseri’nin taşradaki en büyük ilçesi olan ve sahip olduğu potansiyelle Develi’ye daha güzel projeleri daha hızlı bir şekilde ulaştırmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Cabbar Başkanımızın özenle hazırladığı projeler gerçekten Develimiz için büyük önem arz etmekte. Hemşerilerimi mutlu edecek, Develimizi kalkındıracak projeleri yapmak için şükürler olsun ki ekibimiz, ekipmanımız ve tecrübemiz var. İnşallah Cabbar Başkanımla birlikte el ele vererek bu güzel projelere destek vererek güzle Develimizi daha da güzel hale getireceğiz” dedi.