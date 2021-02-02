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Başkan Büyükkılıç 2021 yatırımları için Yeşilhisar’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapadokya’ya giriş kapısı olarak bilinen turistik yerleri ile ünlü Yeşilhisar ilçesinde 2020 yılı değerlendirme, 2021 yılı istişare toplantısı yaptı. Büyükkılıç, içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlısı’ndan Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar için çalışmaların süreceğini ifade etti.

KAYSERİ 02.02.2021, 14:29
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Başkan Büyükkılıç 2021 yatırımları için Yeşilhisar’da

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapadokya’ya giriş kapısı olarak bilinen turistik yerleri ile ünlü Yeşilhisar ilçesinde 2020 yılı değerlendirme, 2021 yılı istişare toplantısı yaptı. Büyükkılıç, içmece şifalı suyundan, balon turizmine, Soğanlısı’ndan Sultan Sazlığı’na kadar adeta turizm cenneti olan Yeşilhisar için çalışmaların süreceğini ifade etti.

2021 yılında da ilçeleri tek tek gezmeye ve sorunları, talepleri yerinde dinlemeye, çözüm üretmeye devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın durağı bu kez Yeşilhisar oldu. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan’ı ziyaret eden Büyükkılıç, ilgili birimlerle 2021 yılı yatırım toplantısı gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, gece yarısı merkezi Sarıoğlan’da yaşanan deprem ile ilgili şunları söyledi:

“Biz et ile tırnak gibiyiz. Bu gece saat 3’ten beri ayaktayız desek şikâyetçi olmayız, Allah’a şükürler olsun. Malum, Sarıoğlan, Akkışla ve Gemerek bölgesinde olan deprem sonrası ister istemez gerek yazışmalar, gerekse takipler ve muhtarlarımızın görüşmeleri, askerimiz, jandarmamız, emniyetimiz derken yoğun geçti. AFAD ve itfaiyemiz derhal o bölgelerde çalışmaları ve araştırmaları yaptılar. Gündüz de Sarıoğlan’ımıza ve Akkışla’mıza sayın Valimiz ile bizzat uğramak kaydıyla olayları yerinde inceledik. Masa başından karar vermek kolaydır, bize yakışan olayları mahallinde, vatandaşlarımızın acısını, sevincini paylaşarak o olaylardan bilgi almak ve müdahil olmaktır. Bu anlayış içerisinde o bölgeleri ziyaret ettik. Çok şükür hiçbir can kaybı yok, çok şükür ciddi hasar kaydı yok. Halen ekiplerimiz sahada, Allah beterinden korusun. Gemerek belediye başkanımızı da aradık, geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Sivas’ımızla, Nevşehir’imizle, Yozgat’ımızla, Niğde’mizle, çevremizdeki illerimizle et ile tırnak gibiyiz. 7-8 ilimizi kapsayan bir havzayız, sevinci de bizim, sıkıntısı da bizimdir.”

Toplantıda ilçede 2020’de yapılan ve 2021’de yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Büyükkılıç, “Dayanışmanın bereket olduğuna inanıyoruz, birbirimizle yetiştiği yere kadar her zaman yardımcı olmayı adeta görev biliyoruz. Allah’tan korkan, kulundan utanan bir anlayış içerisinde, bizleri seçen kardeşlerimize layık olma yolunda, 16 belediye başkanı ile el ele, gönül gönüle yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, hiçbirini ötekileştirmiyoruz. Buraları biz imtihan yeri olarak görüyoruz, inşallah imtihanları kazananlardan oluruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık konusunda kendi kendine yeten bir anlayış içerisinde olacaklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, ekibiyle birlikte, bakanlarımızla, milletvekillerimizle el ele dayanışma içerisinde sorunlarımızı teşkilatlarımızla paylaşıyoruz ve aşmaya çalışıyoruz. Çok şükür gerek taşrada, gerek merkezde iyi noktadayız. Bu dönem tarım ve hayvancılık konusunda çok işin üzerinde durmamız gerektiği kanaatindeyim, talimatlarım bu doğrultudadır. Pandemi sürecinde gördük ki kendi kendimize yetmemiz lazım. O açıdan üreten olacağız, mevcut kaynaklarımızı çok dikkatli kullanacağız. 2020’de bu sürece rağmen bunalmadık, daralmadık, 2021’de de devam ettireceğiz” diye konuştu.

Yeşilhisar ilçesinin turizm cenneti olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Yeşilhisar bizim için çok önemli. Buradaki suyun özellikleri nedeniyle sağlık turizmi açısından önemlidir. İçmece şifalı suyunun, gastrointestinal sistemi dediğimiz mide, barsak sistemi ile ağırlıklı olarak adeta bir dezenfekte, temizleme operasyonu mantığı içerisinde çok çok faydalı olduğunu bir doktor olarak da söylüyorum. İnşallah bunu daha da geliştirecek, insanlığın faydasına sunulacak çalışmalar yapmamız lazım. Kapadokya’mızın giriş kapısı olarak buradaki mahallerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balon turizmini başlatmıştık, inşallah o devam edecek. Malum Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sultan Sazlığı mutlak korunması gereken alan olarak ilan edildi, burayı da bir doğal, turizm cenneti oluşturacak çalışmalar yapacağız, hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Yeşilhisar geçiş noktasında, Adana, Niğde güzergâhına giden tüm taşıtların buradan geçtiğini biliyoruz. Buranın daha sempatik, daha şirin, Kayseri’mize yakışır bir ilçe olarak anılması da bizlerin görevidir, bu anlayış içerisinde çalışmalar yapacağız.”

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da, “Ayaklarınıza sağlık, çalışmalarımıza büyük destekler alıyoruz, dualarımız sizinle. Allah razı olsun” dedi.

Toplantıda ilgili birimlerin yanı sıra, Yeşilhisar AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çeçen ile MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer de hazır bulundu.
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