Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesi ile ‘tek yürek’ Kahramanmaraş’ta yaraları sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘tek bilek, tek yürek’ anlayışı ile Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile 16 ilçe belediyesiyle birlikte depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaraları sarmaya devam ediyor.

Depremin yaralarını el birliğiyle sarmak için büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan Başkan Büyükkılıç, bölgede ziyaretlerini ve incelemelerini hafta sonu da sürdürdü.

Kayseri Çarşısı’nı gezdi, Kocasinan ve Talas’ın çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak esnafların kullanımına sundukları çarşıda esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, birliğin ve beraberliğin bereketini yaşayan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle çalışmaları hummalı bir şekilde devam eden Kocasinan Konteyner Çarşı’yı Vali Gökmen Çiçek ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

‘Tek bilek, tek yürek’

‘Tek bilek, tek yürek’ anlayışı ile 16 ilçe belediyesiyle birlikte yaraları saran Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte ayrıca Talas ve Elbistan kardeşliğinin en somut örneği Talas Kent Ticaret Alanı’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de çalışmalarına aralıksız devam ettiği, Talas tarafından hazırlanan yaşam alanını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Çiçek, Kayseri’nin valisi olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, “Buradaki esnafların çarşı talebini Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettim. O da ‘ihtiyaçtır mutlaka yapalım’ dedi ve 3 günde rekor sürede bir çarşıyı tamamladı, bu şehrin kalbi oldu. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere böyle ilçe belediyelerine sahip olmaktan, böyle bir ilin valisi olmaktan dolayı onur duyuyorum” diye konuştu.

“Onların yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor”

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Melikgazi, Kocasinan, Talas başta olmak üzere 16 ilçe belediyesi ile birlikte hayırseverliği ile meşhur Kayseri’nin temsilcileri olarak Kahramanmaraş için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç da “Üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam ediyoruz. Hayırseverliği, yardımseverliği ile ünlü olan Kayserimizin insanlarının temsilcileri olarak çalışkan, gayretli, duaya her zaman ihtiyacı olduğu ekiplerimizle gece gündüz demeden 3-4 günde sonuçlandırıyor, insanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Onların yüzü gülünce bizim de yüzümüz gülüyor” ifadelerini kullandı.

Konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kentte devam eden çalışmaları yerinde incelerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen konteyner kentte depremzede vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi.

Depremzedelere sıcak yemek dağıttı

Ziyaretler çerçevesinde depremden etkilenen vatandaşlara hizmet veren sosyal marketi de gezen Başkan Büyükkılıç, ayrıca konteyner kentte depremzede vatandaşlara Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıcak yemek dağıtımına eşlik etti.

Konteyner kentte hem depremzede vatandaşlara hem de görevli personele sıcak yemek dağıtımına eşlik eden, onlarla birlikte yemek yiyen Başkan Büyükkılıç, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

Başkan Büyükkılıç’a Kahramanmaraş ziyaretinde eşlik eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de konteyner kentte çocuklarla futbol oynayarak, bir nebze de olsun güzel vakit geçirmelerini sağladı.