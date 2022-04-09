Başkan Büyükkılıç, 10 Nisan Polis Haftası iftar programına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla emniyet mensupları, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Programda Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla, Polis Evi’nde düzenlenen iftar programına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Başkan Büyükkılıç, emniyet mensupları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Salondaki masaları tek tek ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, emniyet mensupları, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile sohbet edip, istek ve taleplerinin olup olmadığını sorarak, hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu. Kuran-ı Kerim tilavetiyle iftar yemeğinin ardından dualar edildi.

Başkan Büyükkılıç, şehit ve gazi yakınlarının sofralarına misafir olmaktan onur duyduğunu belirterek, “Her şeyden önce daha nice 177’inci yıllara diyorum. Sizlere sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler temenni ediyorum. Tabi ki aynı şekilde şehitlerimizin kıymetli yakınlarına, gazilerimize de sağlıklı ömürler dilerken, askerlerimize, emniyetimize minnet duyuyor, vatanımızın bekçileri, huzurumuzun adeta kaynakları olarak görüyor, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Cenab-ı Allah Ayyıldızlı Türk Bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan, daha nice ramazanlara, daha nice kurban bayramlarına eriştirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da bütün şehitleri ve vefat eden gazileri rahmetle, minnetle yad ederek, hayatta olan gazilere de afiyet, sağlık ve huzur diledi. Günaydın, “Polis Teşkilatımız 177 yıldır ülkemizde huzur ve güvenin tesisi anlamında önemli çalışmalar yapmış, yapmaya da devam ediyor. Kayserimiz huzur şehri, Kayserimiz güven şehri. Buna katkı, destek veren bütün çalışma arkadaşlarımın bundan sonrada aynı kararlılıkla şehrimiz için çalışmaya devam edeceklerini buradan ifade etmek istiyorum” dedi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç her akşam farklı bir camide teravih namazı kılarak, Kayserililerle kucaklaşmaya, sohbet edip talep ve önerilerini bizzat dinlemeye devam ediyor.

Başkan Büyükkılıç, sekizinci teravih namazını Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve vatandaşlarla birlikte Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi Bozgedik Mustafa Satır Camii’nde kıldı. Teravih namazının ardından vatandaşların ve özellikle çocukların ilgi ve sevgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.