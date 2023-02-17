Başkan Büyükılıç’tan AFAD gönüllülerine teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllülerine, depremin ilk anından itibaren canla başla gösterdiği arama-kurtarma çalışmalarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye, deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber olurken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, depremin olduğu ilk saatlerden itibaren hem Kayseri’de hem de deprem bölgelerinde koordinasyonu sağlayıp, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç, AFAD İl Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’ne giderek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. AFAD’a gelen depremzede vatandaşların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, burada çocuklarla yakından ilgilendi. Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarla sahada olduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gönüllülerine fedakâr çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AFAD ekibinin zorlu süreçte canla başla çalıştıklarını vurgulayarak, “AFAD İl Müdürlüğü’müzdeyiz. Burada çalışan gönüllü arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bu zorlu süreçte canla başla koşturdular. Biz de hem onların hem de ihtiyaçlarını karşılamak için buraya gelen depremzede kardeşlerimizin taleplerini dinledik. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Vefat eden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum” diye konuştu.