“Başkan Beyaz Masada, Dayanışma Ortamı Oluşturuyor"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın sosyal medya üzerinden ‘Başkan Beyaz Masada’ buluşmalarını sürdürüyor.

Başkan Yardımcıları ile birlikte takipçilerinin karşısına geçen Başkan Yalçın, ilk olarak gündemin ilk sırasında yer alan Tablet desteği hakkında bilgiler verdi.

Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru almaya devam edeceklerini açıklayan Başkan Yalçın, tablet dağıtım kriterlerini de bir kez daha hatırlattı. İlk şartın Talas’ta ikamet etmek olduğunu belirten Başkan Yalçın, sonrasında ihtiyaç sahibi olmak ve başladığı günden beri uzaktan eğitime hiç girememiş olma şartının arandığını ifade etti.

Başkan Beyaz Masada uygulamasına katılarak fikirlerini ifade edenlere veya yapılması gereken bir çalışmayı hatırlatanlara da teşekkür eden Başkan Yalçın, bunun Talas’ın gelişip güzelleşmesi adına önemli bir dayanışma ortamı oluşturduğunu kaydetti.

Yaklaşık bir saat boyunca sosyal medya üzerinden gelen soru ve talepleri değerlendiren Başkan Yalçın, yerine getirilmesi gereken taleplerle ilgili olarak da başkan yardımcılarına talimatlar verdi.

4 KİTABIN TANITIMINI YAPTI

Başkan Yalçın, programın sonunda da kitap tanıtımı yaptı. Kayseri’yi konu edinen 3’ü antika toplam 4 kitabı takipçileriyle paylaşan Başkan Yalçın, mevcudu bulunmayan kitaplara ‘antika kitap’ denildiğini hatırlattıktan sonra “Muharrem Barut’un “Selam Kayserili’ye”, İhsan Kudret’in “İhsan Benimle Çalışır mısın?”, Avni Okar’ın “Türkiye’de Teyyarecilik” ve Mehmet Hüsrevoğlu’nun “Maarif” adlı kitapları hakkında bilgiler verdi.

Maarif dışındaki 3 kitabın antika kitap olduğunu söyleyen Başkan Yalçın bu kitaplara, açıldıktan sonra 7/24 Kütüphane’de ulaşıp okumanın mümkün olacağını da sözlerine ekledi.