Başkan Bağlamış: “Kayseri’de kurbanlık hayvan sorunumuz yok”

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, "Kayseri’de kurbanlık hayvan sorunumuz yok” dedi.

KTB Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bağlamış, Kayseri’de kurbanlık hayvan sorununun olmadığını söyleyerek, “20 Temmuz’da ilk gününü idrak edileceğimiz Kurban Bayramı’nda, kurban kesme ibadetini yerine getirecek vatandaşlarımızın hazırlıkları devam ediyor. İlimizde yeterince büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız mevcut kurbanlık hayvan sorunu yoktur. İlimizdeki besici ve üreticilerle yaptığımız toplantı sonucunda hisse bedelleri büyük baş hisse bedeli 2 bin TL ile 3 bin 500 TL arasında, küçükbaş hisse bedeli bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olacaktır. Canlı kilogram fiyatları ise erkek kurbanlık vasfını taşıyan dana canlı kilogram fiyatı 30 TL, damızlık vasfını kaybetmiş düve canlı kilogram fiyatı 29 TL, damızlık vasfını kaybetmiş dişi Koyun canlı kilogram fiyatı 30 TL, erkek toklu canlı kilogram fiyatı ise 35 TL’den satılacaktır. Kombinalardaki kesim ücretleri ise büyükbaş için 700 TL, kesim ve 4 Parçaya ayırım, küçükbaş için 150 TL, kesim ve 4 parçaya ayırım et çekim ücreti ise kilogram fiyatı 2 TL olarak belirlenmiştir” dedi.

Bağlamış, et çekimlerinin seyyar kişiler tarafından yapılmaması gerektiğini söyleyerek, "Hemşerilerimiz, belediyelerimiz tarafından kurulan kurban pazarlarından veya besi çiftliklerinden gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alabilirler. Hayvan kesimleri için ise, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ruhsat alınmış mezbaa ve kombinalar veya Belediyelerimizce belirlenen geçici kesim yerleri ile besi çiftlikleri tercih edilmelidir. Hemşerilerimizden küpesi olmayan hayvanları almamaları konusunda dikkatli olmalarını özellikle rica ediyorum. Vatandaşlarımız aldıkları kurbanlık hayvanları küpe numarası ile “HAYSAG” mobil uygulamasından sorgulayabileceklerdir. Veteriner sağlık raporu olmayan çok zayıf olan, Gebe veya yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, kılları karışık ve mat halde olan bakışları ve dış görünümü canlı olmayan Salya akıntısı bulunan, Uzuvları eksik olan hayvanlar satın alınmamalıdır. Et çekimi ise Kurban bayramında ortaya çıkan seyyar olarak tabir ettiğimiz kişilere değil de, hijyen kurallarına her zaman itina gösteren kasaplarda ve marketlerde yaptırmalarını önemle rica ediyorum. Sözlerime burada son verirken, şimdiden tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyor, sağlıklı günler diliyorum. Bu sene pastırma ve sucukta fiyat artışı şimdilik söz konusu değildir. Bu yıl geçen yıl kurban fiyatlarına nazaran yüzde 20 gibi bir artış oldu. Besi çiftlikleri ve modernizasyona uygun olan mezbaa, kombina ve ayrıca belediyelerimiz tarafından belirlenen kesim yerlerinin dışında kesim yerlerine müsaade edilmiyor. Zaten öyle olan yerler de hijyen şartlarını yerine getiremiyorlar.”