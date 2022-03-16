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Başkan Bağlamış: “Et ve süt sektörü sürdürülemez seviyede”

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, çiğ süt fiyatının artması gerektiğini belirtti. Başkan Bağlamış, yaptığı açıklamada, 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt litre fiyatının 8 liraya çıkması ya da yem fiyatlarında indirim yapılması gerektiğini ifade etti.

KAYSERİ 16.03.2022, 13:44
Başkan Bağlamış: “Et ve süt sektörü sürdürülemez seviyede”

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, çiğ süt fiyatının artması gerektiğini belirtti. Başkan Bağlamış, yaptığı açıklamada, 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt litre fiyatının 8 liraya çıkması ya da yem fiyatlarında indirim yapılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Bağlamış, Ulusal Süt Konseyi’nin 29 Kasım 2021’de yaptığı toplantısında aldığı kararla, 8 Aralık 2021’den geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye satış fiyatının brüt 4 lira 70 kuruş olarak belirlediğini hatırlattı. Süt fiyatına gelen artışın yeme gelen zamlar nedeniyle anlamını yitirdiğine dikkati çeken Başkan Bağlamış, süt fiyatları bu şekilde devam ettiği sürece daha fazla damızlık hayvanın kesime gideceğinin altını çizdi. Başkan Bağlamış, "Üretimin sürdürülebilirliği için bir litre süt satan üretici bir buçuk kilo yem alabilmelidir. Fiyatın belirlendiği aralık ayında parite 0,93 iken, ocak ayında 0,94, şubat ayında 0,97, mart ayında ise 0,84 olarak gerçekleşti. Süt üreticileri hala sürdürülemez seviyelerin altında bir pariteyle üretime devam etmek zorunda kalıyor" dedi.

Mart ayında üreticilerin bir litre süt sattığında eline net olarak 4 lira 50 kuruş geçtiğini belirten Başkan Recep Bağlamış, "Yemin kilosuna ödediği para ise 5 lira 35 kuruş. Bir litre süt sattığında bir kilo yem bile alamıyor, yani zarar ediyor. Bu, uzun yıllardır görmediğimiz bir durumdur " diye konuştu.

Başkan Bağlamış, sektörün çok sıkıntılı bir durumla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Yem başta olmak üzere elektrik, mazot, ilaç, tohum, işçilik, veteriner hizmetleri gibi bütün maliyetlerimiz ciddi oranlarda artarken sürdürülemez fiyatlarla üretime devam etmemiz artık mümkün değildir. Üretime devam edebilmemiz ve damızlık hayvan kesimlerinin durması için; ya sattığımız çiğ süt fiyatı 1,5 pariteye denk gelecek şekilde 8 liraya çıkarılacak ya da ’çiğ süt fiyatı artmasın’ deniliyorsa ilgili pariteye denk gelecek şekilde yem fiyatında indirim yapılacak ki bütün üreticilerimiz bu fiyattan yem alabilsin. Üretime devam edebilmemiz ve damızlık hayvan kesimlerinin durması için; ya sattığımız çiğ süt fiyatı 1,5 pariteye denk gelecek şekilde 8 liraya çıkarılacak ya da ’çiğ süt fiyatı artmasın’ deniliyorsa ilgili pariteye denk gelecek şekilde yem fiyatında indirim yapılacak ki bütün üreticilerimiz bu fiyattan yem alabilsin."

Yem Fiyatlarında yaşanan sürekli artışa karşılık süt fiyatlarının yerinde saydığını belirten Başkan Bağlamış, “Süt-yem paritesi üretici aleyhine bozulmaktadır. Buna karşılık Toprak Mahsülleri Ofisimiz ithal ettiği arpa ve mısırı üreticiye piyasa şartlarına göre daha ucuza veriyor. Fakat hayvanlara sadece bu iki ürün yedirilmiyor. Bu nedenle verilen bu destek yeterli olmuyor. Yem hammaddelerinde yaşanan artış durumlarında yem üreticisi fiyatlarını güncelleyip arttırabilirken, süt üreticisi maliyetleri arttığında fiyatları arttıramamakta ve zarar etmektedir” dedi.

Başkan Bağlamış, karkas etin kilosunun 80 lirayı bulduğunu belirterek konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Normal şartlarda üreticinin, yetiştiricinin, besicinin çok sevinmesi gerekirken artan fiyata üzülüyorlar. Fiyatın daha çok artmasından endişe duyuyorlar. Maliyetler, yem fiyatları dikkate alındığında karkas etin daha da yüksek olması gerekiyor. Ancak Artan fiyatlar nedeniyle talepte yaşanacak daralma ve ithalat riski üreticimizi çok zor durumda bırakacaktır. Üreticilerimiz artan kırmızı et fiyatı nedeniyle düve, inek kesiminin artmasından endişe ediyor. Süt ucuz olunca süt inekleri, hayvancılığın geleceği olan düvelerin kesimi hızlanıyor. Bu nedenle süt yem paritesine uygun olarak çiğ süt alım fiyatının mutlaka 8 seviyelerine çıkarılması ve yeme zam geldikçe, maliyetler arttıkça çiğ süt fiyatının güncellenmesi gerekiyor. Bunun için Ulusal Süt Konseyi acil toplanmalıdır. Piyasada yaşanan sorunun sadece seyredilerek çözülmeyeceği aşikârdır. Üreticilerimizin en büyük talebi Süt fiyatının pariteye bağlı olmasıdır. Bu hayati bir mesele ve zorunluluktur. Fiyatlar Gerekirse aylık değişmek zorunda. Bu durumdan sadece üretici zarar görmüyor. Hep beraber ülke olarak zarar görüyoruz, ileride daha büyük sorunlar yaşamamak için bugün elimizi taşın altına koymamız gerekiyor.”

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