Başkan Altun, maske dikim kursunu ziyaret etti

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İş-Kur İl Müdürlüğü,Halk Eğitim Müdürlüğü ve KAYMEK işbirliğinde Bünyan Sosyal Yaşam Merkezinde faaliyetine devam eden maske dikim kursunu ziyaret etti.

Başkan Altun kursiyerlere kolaylıklar dileyerek, açılan maske dikim kursu hem istihdam sağladığına hem de vatandaşların pandemi sürecinin olmazsa olmazı maskeye kolay ulaşmasına katkı sunduğunu belirtti.

Başkan Altun;"Bünyan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğünce Bünyan Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursa 16 kursiyer katılıyor. Kursiyerler günlük aldıkları 40 lira harçlıkla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de ürettikleri günlük 3 bin maske ile vatandaşların maskeye ulaşımını kolaylaştırıyor." dedi

Başkan Özkan Altun, 12 makine ile 56 gün sürecek kursa tecrübeli kursiyerlerin yanı sıra ilk kez dikiş yapan kursiyerlerin de katıldığını söyledi.