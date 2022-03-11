Başkan Altun, kış çalışmalarını yerinde inceledi

Bünyan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekipleri de harekete geçti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun kar çalışmalarını sahada takip etti. Tüm ekip ve ekipmanla sahada olduklarını belirten Başkan Altun; "Hemşehrilerimizin sorun yaşamaması için ilçemizin dört bir yanında karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kışın bereketli geçmesi ilçemiz adına bizleri mutlu ediyor. Kar yağışı bitene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Gece saatlerinden başlayarak çalışmaya halen devam eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.