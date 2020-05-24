Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186

Başkan Ali Yavuz: “Kayseri’de ilk ‘Şehit ve Gazi Birimi’ Talas’ta”

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE ŞEHİT AİLELERİ İLE BİRLİKTE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDEN TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI ALİ YAVUZ, “KAYSERİ’DE İLK ‘ŞEHİT GAZİ BİRİMİ’ TALAS’TA” DEDİ.

Başkan Ali Yavuz: “Kayseri’de ilk ‘Şehit ve Gazi Birimi’ Talas’ta”

BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE ŞEHİT AİLELERİ İLE BİRLİKTE ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDEN TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ KAYSERİ ŞUBE BAŞKANI ALİ YAVUZ, “KAYSERİ’DE İLK ‘ŞEHİT GAZİ BİRİMİ’ TALAS’TA” DEDİ.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:34
7 Okunma
Başkan Ali Yavuz: “Kayseri’de ilk ‘Şehit ve Gazi Birimi’ Talas’ta”

Bayramın ilk gününde şehit aileleri ile birlikte şehitliği ziyaret eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, “Kayseri’de ilk ‘Şehit ve Gazi Birimi’ Talas’ta” dedi.

Korona virüs dolayısıyla uzun zamandan sonra ailelerle birlikte şehitliği ziyaret ettiklerini söyleyen Kayseri Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Ali Yavuz, “Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için, canları pahasına mücadele eden kahraman askerlerimizin ve polislerimizin buradan bayramlarını kutluyorum, onların kazasız belasız sağlıklı görev yapmalarını temenni ediyorum. Burada yine şehitliğimizde şahadet şerbetini içen şehitlerimizin anne ve babalarımızla birlikte kabirlerini ziyaret ettik. Uzun zamandan beri içerisinde bulunduğumuz korona virüs dolayısıyla, şehit anne babalarımız şehitleri ziyaret edemiyorlardı. Bu bayram dolayısıyla da özel izinle şehit ailelerimizle şehitlikte beraber olduk. Şehitlerimizin huzurunda Kur’an- Kerim tilaveti okuyarak ve dua ederek şehitlerimizi andık. Şehit anne babalarımızla bayramlaştık. Burada valimiz ve belediye başkanlarımız sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadı” dedi.

Kayseri’de ilk Şehit ve Gazi Birimi’nin Talas’ta olduğunu ve diğer ilçelerde de olması gerektiğini söyleyen Yavuz, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz ziyaretimiz için bir gün önceden program yapmıştık ve protokolümüz de bizlere destek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Burada da özelikle Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın beye özelikle teşekkür ediyorum. Talas Belediyesi bünyesinde Şehit Gazi Birimi kurularak, Talas ilçesinde oturan bütün şehit ailelerimizin hal ve hatırları sorularak, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda büyük destek sağladılar. Yine bugün de buraya ulaşımları konusunda Talas ilçesinde ikamet eden bütün şehit ailelerimizi araçlarla buraya gelmesini sağladılar. Bundan dolayı da başkanımıza bir kere daha teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer belediyelerimizde de şehit gazi birimlerinin kurulur. Ailelerimizle irtibatın daha kolay sağlanması, dernekle belediyelerimiz arasındaki koordinasyonun hızlı bir şekilde sağlanması çok önemli, biz bunları çok önemsiyoruz. Burada bir kez daha vatanı ve milleti için şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Ülkemizin bayramını kutluyor ve şehit anne babalarımızın elerinden öpüyorum.”

Vefa Dostluk Grubu olarak, belediye altyapısı ile şehit ailelerini ziyarete getirdiklerini ifade eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, “Allah sağlıkla nice bayramlara eriştirsin. Tabi biraz buruk bir bayram. Dünya tarihinde daha görülmemiş bir şey ama bunu da aşacağız. Ülke olarak güzel bir döneme de girdik. En az hasarla geçiren ülkelerden birisi olacağız. Bugün şehit ailelerini mutlu etmek adına bir Vefa Dostluk Grubu olarak, belediye altyapısı ile şehit ailelerimizi buraya getirdik. Burada da kabirleri beraber ziyaret ediyoruz. Şehitlerimizin hakkı ödenmez. Onlar sayesinde bu memlekette güzellikler yaşanıyor. Ben bütün hemşerilerimizin ve İslam Aleminin bayramını kutluyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç’in Ramazan Bayramı mesajı
Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç’in Ramazan Bayramı mesajı
TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer’den bayram mesajı
TFFHGD Kayseri Şube Başkanı Nuri Karahançer’den bayram mesajı
Bünyan’da şehit ailelerine bayram ziyareti
Bünyan’da şehit ailelerine bayram ziyareti
Melikgazi’de çifte bayram sevinci
Melikgazi’de çifte bayram sevinci
Anadolu Erciyes Ampute takımı Süper Lig’de
Anadolu Erciyes Ampute takımı Süper Lig’de
Kayserispor’dan Malatyaspor’a geçmiş olsun mesajı
Kayserispor’dan Malatyaspor’a geçmiş olsun mesajı
Başkan Büyükkılıç: "Seyahat kısıtlamasının kalkmamasının nedeni Covid-19 sayısı değil kente verilen önem"
Başkan Büyükkılıç: "Seyahat kısıtlamasının kalkmamasının nedeni Covid-19 sayısı değil kente verilen önem"
Çocuklarının kıyafeti yerine 2 bin TL'yi attı
Çocuklarının kıyafeti yerine 2 bin TL'yi attı
Melikgazi’den Keykubat Mahallesine dev yatırım
Melikgazi’den Keykubat Mahallesine dev yatırım
Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı
Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı
Başkan Özdoğan: “19 Mayıs, mücadeleyi bırakmamak gerektiğini hatırlatan gündür”
Başkan Özdoğan: “19 Mayıs, mücadeleyi bırakmamak gerektiğini hatırlatan gündür”
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "OSB’nin ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek"
Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nursaçan: "OSB’nin ve yöneticilerinin itibarını zedelemeye çalışan fitne organizasyonuna asla prim verilmeyecek"
Kargo şubesine silahlı saldırı
Kargo şubesine silahlı saldırı
20 yıl sonra köyüne geri dönerek besiciliğe el attı
20 yıl sonra köyüne geri dönerek besiciliğe el attı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde uyuşturucu operasyonu: 9 kişi yakalandı
Vatandaşlardan polise çay ve kahve ikramı
Vatandaşlardan polise çay ve kahve ikramı
AVM-Der Başkanı Tahir Çelik: "Normale geçiş sürecinde AVM’ler için acele edilmemeli“
AVM-Der Başkanı Tahir Çelik: "Normale geçiş sürecinde AVM’ler için acele edilmemeli“
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10 Bin maske dağıtacak
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 10 Bin maske dağıtacak
Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi
Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi
Murat Akgöz: "Bizde pes etmek yok”
Murat Akgöz: "Bizde pes etmek yok”

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim