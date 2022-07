Başkan Akmermer’den "15 Temmuz" mesajı

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 6. yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Akmermer açıklamasında, "FETÖ’nün sinsice devletin organlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yollarla seçilmiş hükümete darbe kalkışmasının üzerinden 6 yıl geçti. Şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz, birçok zorluk, fedakarlık, emek ve azimle bugünlere getirdiğimiz ve güçlü Türkiye hedefiyle geleceğe yürüyen ülkemizin terörist ve onların destekçileri aracılığıyla, dış müdahalelerle sarsılmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Güçlü demokrasi geleneğine sahip olan aziz milletimiz, tüm dünyaya önemli bir demokrasi dersi verirken, 15 Temmuz köklü bir zihniyet değişiminin de ilk adımı olmuştur. Adeta bir ’2. Kurtuluş Savaşı’ olan 15 Temmuz’un izlerini bertaraf edip, fakat bu hainliği asla unutmayarak geleceğimizi kuracağız. O kara gecede gördük ki, milletimiz, vatan söz konusu olduğunda hiçbir engeli tanımıyor, ezip geçiyor. Dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefimize de bu kararlılıkla ilerleyeceğiz. Dünyanın en yaygın ve etkin sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana olmuş, onu zedeleyecek her girişimin karşısında durmuştur. Bu süreçte, içeriden ve dışarıdan ülkemize yönelecek saldırılara karşı birlik içinde ve güçlü durmanın önemini bir kez daha idrak ettik. Tüm fikri ayrılıkları bir kenara bırakarak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için kenetlenmeliyiz. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti yaşadığı sürece minnetle anılacak olan 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize ve kahraman güvenlik güçlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Demokrasi zaferinin yıl dönümü sebebiyle şehitlerimizi yâd etmek, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, milletimizin demokrasiye olan inancı ve bağlılığını gelecek nesillere aktarmak üzere 15 Temmuz akşamı Kayseri Cumhuriyet Meydanında olacağız, halkımızı davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.