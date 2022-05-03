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Başkan Akmermer: “Kayseri Ekonomi Platformu kurulmalı”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Bayramlaşma Töreni’nde konuşan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri Ekonomi Platformu’nun kurulması gerektiğini söyleyerek, “Kayseri’de ekonomi paydaşları tek çatı altında toplanmalı” dedi.

KAYSERİ 03.05.2022, 12:39
Başkan Akmermer: “Kayseri Ekonomi Platformu kurulmalı”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Bayramlaşma Töreni’nde konuşan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri Ekonomi Platformu’nun kurulması gerektiğini söyleyerek, “Kayseri’de ekonomi paydaşları tek çatı altında toplanmalı” dedi.

Düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Mustafa Elitaş, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, yönetim kurulu üyeleri ve aileleri katıldı.

Şube olarak Kayseri ekonomisine katkı sağlayacakları makro strateji planları olduğunu söyleyen MÜSİAD Kayseri Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer, “Rabbimizin bize bir lütfu olan bir Ramazan ayını oruç ve ibadetle geçirdikten sonra, sonu rahmet ve kurtuluş müjdesi olan Ramazan Bayramı’nı hep birlikte idrak ediyor ve bu vesile ile bir araya gelip hasret gideriyoruz. Pandemi sonrasında olan kapanmalara bağlı olarak bozulan küresel tedarik zinciri, emtia fiyatlarında ciddi artışlar getirdi. Bu durum kaçınılmaz olarak ülke ekonomisini de etkilemiş durumda. Özellikle artan enflasyon oranları toplumun tüm kesimlerini olumsuz olarak etkilese de bu durumun düzelme trendine giren arz talep dengesinin birkaç yıl içerisinde düzeleceğini ön görüyoruz. Elbette ülke ekonomimize kötü yansıyan küresel etkilerin izlenilen dengeli ve dış politika ve sanayide de gelinen gurur verici seviyeye baktığımızda milletimizin her zaman olduğu gibi dezavantajları avantaja çevireceğini biliyoruz. Ülkemizin makro hedefleri olduğu gibi şehrimizin de makro hedefleri olmalı. Kendi alanlarında iyi olan, şehre dair tüm kurum ve kuruluşları bir çatı altında birleştirecek, tek bir hedefe yönlendirecek, şehrin ekonomik gelişimine liderlik yapacak ve kaynakları konsolide ederek israfı engelleyip, kurum ve kuruluşları tek bir hedef yönünde verimli çalıştıracak bir çatı örgüt kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çatının adı “Kayseri Ekonomi Platformu” olmalı ve şehrin tüm ekonomi paydaşlarını tek bir çatı altında toplamalı. Bu çatının oluşma yönünde çalışması Kayseri MÜSİAD’ın makro stratejisidir. Ben özellikle bu konu ile ilgili sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan buna öncülük etmesini istiyorum. Çünkü bu platformun kendi içindeki paydaşları sadece Kayseri MÜSİAD’dan ibaret olmamalı. Böyle bir platforma da sayın başkanımızın başkanlık etmesinin yerinde bir karar olduğunu belirtmek istiyorum. Kayseri MÜSİAD olarak bu konudaki çalışmalarımıza bayramdan sonra da devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm katılımcılarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “MÜSİAD’ımız bizim kurum ve kuruluşlarımızla her zaman gurur ve onur duyduğumuz, göğsümüzü gere gere ‘bizden birileri’ diye nitelendirdiğimiz bir kuruluşumuz. Onların önerileri bizim için önemlidir. Başkanımızın tavsiyesini inşallah daha kapsamlı konuşup, değerlendirip en kısa zamanda hayata geçirme yönünde hep beraber istişare ederek hayata geçireceğimizi de ifade etmek istiyorum. Ben buradan yeniden herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyor ve el ele gönül gönüle diyorum” ifadelerini kullandı.

Talep edilen platformun önemli olduğunu ve bu konu ile ilgili toplantılar düzenlenebileceğini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, “Öncelikle herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah yeni bayramlara hep beraber sağlık ve sıhhat içinde ulaşmayı nasip etsin. Başkanımız güzel bir teklifte bulundu. Globalleşen dünyanın özellikle son 2,5-3 yıl içerisindeki pandemi ile beraber gelişen dünyadaki arz ve talep dengesinin bozulması, tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber güçlerin birleştirilmesi bir nevi zorunlu hale gelmiştir ve elzem olmuştur. O yüzden öncelikle sivil toplum örgütlerinin buluşması, güçlerini teksif etmesi, aynı yöne doğru yönlendirmesinde büyük faydası olacaktır. Hele de coğrafyamızdaki son gelişmelerin bizleri farklı sektörlere yönlendirmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu açıdan önemli bir konu ve bunları çok iyi değerlendirip tekrar bu manada kendi aramızda toplanıp bunları kararlaştırma zamanıdır. İnşallah biz bunu gerek Ankara’da gerekse Kayseri’de bu toplantılarla buluşturabilir ve birleştirebiliriz. Barış ve kardeşliğin daha fazla oluştuğu bir Ramazan Bayramı diliyorum herkese” dedi.

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