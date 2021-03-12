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Başkan Akay: "Kayseri Şeker bu sektörün geleceğidir"

Şeker İş Sendikası’nın 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da mevcut Başkan İbrahim Dayı güven tazeledi. Genel Kurul’da konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sendikasından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin, Büyük Kayseri Şeker Ailesinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Bu büyük aile, birbiriyle anlayış birliği ve dayanışma içerisinde olduğu zaman, zorlukları aştığı ortadadır. Yine bu anlayış çerçevesinde her türlü zorluğu aşarak, başarılarımızı devam ettireceğiz. Biz çalışanımızı da çiftçimizi de ne namerde ne de merde muhtaç etmeyiz. Bu anlayışımızda bir değişiklik yok” dedi.

KAYSERİ 12.03.2021, 13:45
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Başkan Akay: "Kayseri Şeker bu sektörün geleceğidir"

Şeker İş Sendikası’nın 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kayseri Şeker 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’da mevcut Başkan İbrahim Dayı güven tazeledi. Genel Kurul’da konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sendikasından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin, Büyük Kayseri Şeker Ailesinin önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Bu büyük aile, birbiriyle anlayış birliği ve dayanışma içerisinde olduğu zaman, zorlukları aştığı ortadadır. Yine bu anlayış çerçevesinde her türlü zorluğu aşarak, başarılarımızı devam ettireceğiz. Biz çalışanımızı da çiftçimizi de ne namerde ne de merde muhtaç etmeyiz. Bu anlayışımızda bir değişiklik yok” dedi.

Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Genel Merkez Yöneticileri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Müdürü Osman Canıtez, Birim Müdürleri, Türk-İş’e bağlı Kayseri’deki sendika başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kayseri Şeker ile bağlı iştiraklerde görev yapan işçilerin katıldığı Genel Kurul’da söz alan Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Kurulun hayırlı olması dileklerinde bulundu. Canıtez’in ardından söz alan Şeker İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Çetin Yıldız ise, Genel Kurul’un hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını kaybeden şehitlerimizi ve fabrikalarda üretimi devam ettirebilmek için adeta ölümün kol gezdiği pandemi döneminde canlarını veren görev şehidi arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum, ruhları şad mekânları cennet olsun” dedi. Yıldız’ın ardından işçilere hitap eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, son zamanlarda şirketin ve sektörün geleceği açısından çok önemli adımlar attıklarını belirterek, özellikle pandemi döneminde süreci çok iyi yönettiklerini ve bu süreç boyunca kampanyanın aksamasına mani olacak hiçbir olumsuz durumun yaşanmadığını ifade etti.

"Kayseri Şeker bu sektörün geleceğidir"

Başkan Akay, görev aldığı 2011 yılından bu yana Kayseri Şeker’in halka açık bir şirket olması ve çiftçi ile çalışanların Kayseri Şeker’in fiili hissedarları olması arzusunda olduğunu da belirterek, geçen yıldan bu yana bu konuda yoğun bir çaba gösterdiklerini ve son yapılan Genel Kurul ile bu konudaki en önemli adımı atarak, kayıtlı sermaye tavanını 700 milyondan 750 milyona çıkardıklarını söyledi. Akay, bu konuda attıkları adımları da özetleyerek şöyle devam etti; “Biz çalışanlarımızı ve çiftçilerimizi, ne namerde, ne de merde muhtaç etmeyiz. Bu anlayışımızda bir değişiklik yok, Allah’ın izniyle etmeyeceğiz de. Ama hayatın ve ekonominin gerçeklerinin göz ardı edilmemesi lazım. İşte bu anlayış içerisinde geleceğimizi planlamaya çalışıyoruz. Benim 2011 yılında görev aldığım günden beri idealim şudur; Kayseri Şeker halka açık bir şirket olsun, Kayseri Şeker’in çiftçisi ve çalışanları istiyorlarsa Kayseri Şeker’e hissedar olsun. Çünkü Kayseri Şeker bu sektörün geleceği, bu sektörün en güçlü kuruluşu ve bu kuruluş Allah’ın izniyle geleceğe emin adımlarla yürürken, çiftçisi ve çalışanları da bundan sonraki oluşacak kârlarından bir pay sahibi olsunlar, burada gerçekten hisse sahibi olsunlar anlayışındaydım. 2011 yılından bu yana hep bunu hayal ediyordum. Bu uğraşlarımızın sonucunda 2017 yılının Aralık ayında bir kanun çıktı ve denildi ki; Bizimki gibi Kooperatif şirketleri halka açık şirket statüsünde olacaktır. Bunun sonucunda bizler, kâğıt üzerinde de olsa, halka açık şirket statüsüne gelmiş olduk. Bunu en fazla isteyerek ve bir an önce gerçekleştirmek için Yönetim Kurulumuzu, Ana Sözleşmemizi buna göre düzenledik. Tabi burada her ne kadar kanun çerçevesinde halka açık şirket statüsü kazanmış olsak da, ortaklarımızın sayımız yine 30 ve ne çalışanlarımız ne de çiftçilerimiz şirketimize hissedar değiller. İşte kâğıt üzerindeki bu uygulamayı fiili hale getirmek için teşebbüste bulunduk. Geçen seneden beri de yoğun bir şekilde çalışıyoruz, dün yaptığımız Genel Kurul ile de Kayseri Şeker’in kayıtlı sermaye tavanını 750 Milyon TL’ye çıkarmış olduk. Bu iş sektörde bir ilk ve Kayseri Şeker, bunu diğer ilklerde olduğu gibi başarıp ve önümüzdeki Mayıs ayının 15’i ile 30’u arasında sonuçlandırarak, Borsa’da gonk çalmayı ümit ediyoruz.”

Başkan Akay, Büyük Kayseri Şeker ailesinin birliğinin bozulmasına asla müsaade etmeyeceklerini de belirterek, “Burası hep birlikte Büyük Kayseri Şeker Ailesi, hepimiz bu ailenin çok değerli birer parçalarıyız. Bu büyük aile birbiriyle anlayış birliği ve dayanışma içerisinde olduğu zaman, zorlukları aştığı ortadadır. Yine bu anlayış çerçevesinde her türlü zorluğu aşarak, başarılarımızı devam ettireceğiz, bu aile ve anlayış birliğinin bozulmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyiz, sizlerin de etmeyeceğini gördük ve biliyoruz. Bu vesile ile yeni seçilecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah şirketimiz, sektörümüz ve çalışanlarımız adına hayırlı bir sonuç ortaya çıkar” şeklinde konuştu.

Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ise yaptığı konuşmada, Şeker Sektörünün alt yapısının yeniden yapılandırılması gerektiğini belirterek, ülke olarak üretme mecburiyetinde olduklarını ve bunun için yapılan işe sadakat gösterme mecburiyetlerinin olduğunu söyledi. Gök, Şeker Kurulunun özerk bir hale gelmesi gerektiğini de vurgulayarak, şöyle devam etti; "Sayın Başkanın söylediği bütün ifadelere, tüm gönlümle katılıyorum. Beraber hareket etmek mecburiyetimiz var onun için de şeker sektörünün alt yapısının yeniden yapılması gerekiyor. Yeniden Şeker Kurulu’nun özerk hale gelmesi gerekiyor, yeniden münavebe alanlarına uymamız gerekiyor. Bu ülkenin topraklarını hep beraber öldürüyoruz, gelecek nesillerin ekmeğini aşını elinden alıyoruz. Şimdi bir çiftçi kuruluşu olan Kayseri Şeker Turhal’ı aldı, üretimde hiçbir problem yok. Çünkü o kültür sadece çiftçi kuruluşlarında var, Pankomuz da var. Ne olursak, nasıl olursak olalım, bu ülke bizim, üretmek mecburiyetimiz, işimize sadakat gösterme mecburiyetimiz var. Onun için sektördeki yapılanmaları hep beraber en iyi şekilde çözeceğimiz ümidi ile saygı ile hepinizi selamlıyorum.”

Genel kurulun sonunda mevcut Başkan İbrahim Dayı, mevcut delegelerin çoğunun oyunu alarak yeniden Şeker İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’na seçildi.
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