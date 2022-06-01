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Başhekim Silay görevden alındı
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, görevden alındı.
KAYSERİ 01.06.2022, 10:05
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, görevden alındı.
Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay’ın, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alındığı öğrenildi. Silay’ın yerine ise İl Sağlık Müdürlüğü’nde Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yapan Doç. Dr. Serhat Koyuncu getirildi.
Başhekim Silay, kısa bir süre önce İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’yi ’görevi kötüye kullanma’ suçundan savcılığa şikayet etmişti.