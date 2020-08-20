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Başhekim Prof.Dr.Taşdemir, İl Emniyet Müdürü’nü ziyaret etti
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ ) TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMİ PROF. DR. H. KUTAY TAŞDEMİR, YENİ GÖREVE BAŞLAMASI NEDENİYLE KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ KAMİL KARABÖRK’Ü ZİYARET ETTİ.
KAYSERİ 20.08.2020, 12:46
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ ) Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, yeni göreve başlaması nedeniyle Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü ziyaret etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, yeni göreve başlayan ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir’i tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’e Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinin çini işlemeli tabağını takdim etti.
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