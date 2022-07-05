Başarılı güreşçiler ödüllendirildi

İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen U20 Gençler Güreş Avrupa Şampiyonasında Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atan Kayseri TOHM ve Kayseri Şekerspor Kulübü sporcuları Emre Mutlu, Azat Sarıyar ve Onur Yurta da ödüllendirdi.

Sporcuların ödüllendirilmesi için Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitler Konfrenas Salonu’nda düzenlenen törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri Şekerspor Kulübü Başkanı İbrahim Dayı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Şeker Fabrikası personeli katıldı.

Ödül Töreni protokol konuşmalarının akabinde başarılı sporcuların ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.