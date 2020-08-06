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Başarı ödül getirdi

BAŞTA AVRUPA OLMAK ÜZERE AFRİKA VE ORTADOĞU ÜLKELERİNDEKİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN EURO KURU ÜZERİNDEN 2015 İLE 2018 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞEN BÜYÜME ORANI İLE YARIŞTIĞI DELOİTTE TECHNOLOGY 2019 FAST 500 EMEA PROGRAMI AÇIKLANDI. TEKNOLOJİ DÜNYASININ YILDIZLARINI BİR ARAYA GETİREN PROGRAMDA TÜRKİYE'DEN 21 ŞİRKET LİSTEYE GİRMEYE HAK KAZANIRKEN, BİRLEŞİK KRALLIK'TAN REVOLUT FİRMASI YÜZDE 39.754 BÜYÜME İLE LİDER OLDU.

KAYSERİ 06.08.2020, 15:24
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Başarı ödül getirdi

Başta Avrupa olmak üzere Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki teknoloji şirketlerinin Euro kuru üzerinden 2015 ile 2018 yılları arasında gerçekleşen büyüme oranı ile yarıştığı Deloitte Technology 2019 Fast 500 EMEA Programı açıklandı. Teknoloji dünyasının yıldızlarını bir araya getiren programda Türkiye’den 21 şirket listeye girmeye hak kazanırken, Birleşik Krallık’tan Revolut firması yüzde 39.754 büyüme ile lider oldu.

Her yıl düzenli olarak gerçekleşen Deloitte Global Technology Fast 500 EMEA listesi ile dünyanın en iyi teknoloji şirketleri belli oldu. Listede 22 ülkeden şirket yer alırken, Birleşik Krallık’tan 98, Hollanda’dan 70, Almanya’dan 47, İsveç’ten 46, Belçika’dan 35, Finlandiya’dan 34, Portekiz’den 31, Çek Cumhuriyeti’nden 24, Polonya’dan 21 ve Türkiye’den 21 şirket dahil oldu. Türkiye’nin ilk online seyahat bileti portalı olan biletall.com ise ikinci kez listeye girmeyi başardı. Türkiye’den listeye giren sadece 21 firmadan biri olan Biletall.com yüzde 231’lik büyüme oranı ile listede yer buldu. 2019 yılında da % 50 büyüme gösteren Biletall, gelecek yıllarda da liste de yer almayı hedefliyor. Başarı hikayesi ile girişimcilere de örnek olan firma, geçtiğimiz yıllarda da Anadolu’nun ilk teknoloji yatırımını almasıyla büyümesine ve sektörde ki lider konumunu daha da ileriye taşımaya devam ediyor.

Büyümenin anahtarı teknolojiye yatırımda

Türkiye’nin ilk ve en büyük online bilet sitesinin CEO’su Yaşar Çelik, “Yaşadığımız dijital çağda üst üste dünya çapında bir listede yer almak gurur verici. Yaşadığımız pandemi sürecinde açıklanan bu listeler bizlere teknolojinin önemini bir kez daha gösterdi. Teknoloji girişimciliği ekosistemini hep birlikte desteklemeliyiz. Büyümenin anahtarı burada yer alıyor. Umarım önümüzdeki yıllarda ülkemizden daha çok şirket listeye girecek ülkemizin potansiyeli bu konuda yüksek” ifadelerini kullandı.

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