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Başakpınar’da çok yönlü çalışma

Talas Belediyesi tarafından Başakpınar Mahallesi’nin yeni yerleşim bölgesi olan Kooperatif Evlerinde kaldırım, yol, aydınlatma ve park çalışması yapılacak. Bölgede incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

KAYSERİ 28.04.2021, 13:14
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Başakpınar’da çok yönlü çalışma

Talas Belediyesi tarafından Başakpınar Mahallesi’nin yeni yerleşim bölgesi olan Kooperatif Evlerinde kaldırım, yol, aydınlatma ve park çalışması yapılacak. Bölgede incelemelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Pandemiye rağmen çalışmalarına aralıksız olarak devam eden Talas Belediyesi, bir yandan yeni park yapımı ve ağaçlandırma faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan kaldırım ve yol çalışmalarıyla da ilçenin her noktasına dokunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Başakpınar Mahallesi Kooperatif Evleri bölgesinde yol ve kaldırım çalışmaları yapılacak. 6 kilometrelik yol boyunca kilitli parke çalışmasının yanında sokak aydınlatmaları ve çocuk oyun alanları da yenilenecek.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Yalçın, “Başakpınar Mahallemizin yeni yerleşim yeri olan Kooperatif Evleri bölgesindeyiz. Kooperatif Evleri, yeni yapılanmanın olduğu bir yer. Bu yıl burada bir atak başlatıp 6 kilometre uzunluğundaki sokak ve cadde üzerinde kilitli parke ve kaldırım çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda sokak aydınlatmaları ile park ve bahçelerde çocuk oyun gruplarını yenileyeceğiz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızı memnun edecek bir çalışma ortaya koyacağız inşallah. Şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.
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