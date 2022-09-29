Başakpınar’a 4 koldan çıkarma

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelere yönelik yürüttüğü hizmet atağı hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Başakpınar Mahallesi’nde de altyapıdan üst yapıya 4 koldan yenileme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Başakpınar’a adeta çıkarma yapan Talas Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarından altyapının yenilenmesine, arazi yollarının düzenlenmesinden tehlike arz eden metruk binaların yıkımına kadar pek çok konuda hummalı bir çalışma sergiliyor. Toplamda 35 personel ve 15 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda greyder, kepçe, ekskavatör, kamyon, silindir, su arozözü ve temizlik robotu kullanılıyor. 1 hafta süreyle gerçekleştirilecek çalışmalarda mahallenin birçok önemli ihtiyacı giderilmiş olacak. Bununla birlikte bir süre önce basit bakım-onarım ve tamirat işlerini yerine getirmek için hayata geçirilen Onarım Timi de Başakpınar Mahallesi’ndeki küçük çaplı işlere anında müdahale ediyor.

Başlatılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Başakpınar Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmaların yerinde olduğunu belirterek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Halil İbrahim Kandağ isimli Başakpınarlı bir vatandaş “Allah razı olsun, çok memnunum, böyle belediye başkanı bulunmaz.” sözleriyle memnuniyetini ifade ederek teşekkür etti.