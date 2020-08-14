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Balkonda çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı
KAYSERİ’DE BİR İKAMETİN BALKONUNDA ÇIKAN YANGINDA, KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞAN 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ.
KAYSERİ 14.08.2020, 09:03
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Kayseri’de bir ikametin balkonunda çıkan yangında, kapıyı açmaya çalışan 2 kişi dumandan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Reyhan Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5. Katında bulunan ikametin balkon kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını görüp ikametin kapısını açmak isteyen 2 apartman sakini dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından apartman tahliye edildikten sonra yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi de 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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