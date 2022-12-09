Balkonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 katlı bir binanın balkonunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerindeki binanın 2’inci katında bulunan ikametin balkonunda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de evin balkonunda çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.