banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler

İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen Kayserili Atletler Bahri Doğu ve Halil Sade Antrenörleri Kemal Koyuncu ve Serdar Sırma Aydoğan ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

KAYSERİ 30.06.2021, 13:54
Balkan şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile döndüler

İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonasından 1 gümüş, 1 bronz madalya ile dönen Kayserili Atletler Bahri Doğu ve Halil Sade Antrenörleri Kemal Koyuncu ve Serdar Sırma Aydoğan ile birlikte İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti.

12-13 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen Balkan Gençler Şampiyonası’nda piste çıkan Kayserili sporcular Bahri Doğru 1500 metre yarışmasında 3.53.02’lik zaman ile kişisel en iyi derecesini koşarak Balkan ikincisi, Halil Sade 5000 metrede 14.57’lik zamanla Balkan üçüncüsü oldu. Şampiyona dönüşü İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret eden sporcular sevinçlerini Kabakcı ile paylaştılar.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı; Balkan Şampiyonasından iki madalya ile dönen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493