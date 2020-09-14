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Balkan şampiyonasına Kayseri damgası

İSTANBUL’DA YAPILAN U20 BALKAN ATLETİZM ŞAMPİYONASINA KAYSERİLİ SPORCULAR DAMGA VURDU.

KAYSERİ 14.09.2020, 10:24
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Balkan şampiyonasına Kayseri damgası

İstanbul’da yapılan U20 Balkan Atletizm şampiyonasına Kayserili sporcular damga vurdu.

12-13 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan şampiyonada Kayseri TOHM sporcusu Tayyip Arslan ilk defa milli takıma girdi ve 3000 mt engelli de Balkan ikincisi oldu

Kayseri’nin Atletizm tarihinde cirit atmada ilk defa milli takıma giren sporcusu Ali Rıza Karakuş ise en iyi derecesini atarak beşinci oldu Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Balkan Şampiyonasında derece yapan sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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