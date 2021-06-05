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BAL’da Kayseri derbisi heyecanı

Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri derbisi oynanacak. Emar Grup ile Talasgücü Belediyespor ligin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

KAYSERİ 05.06.2021, 11:24
BAL’da Kayseri derbisi heyecanı

Bölgesel Amatör Lig’de Kayseri derbisi oynanacak. Emar Grup ile Talasgücü Belediyespor ligin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2020-2021 sezonu başlıyor. Yeni sezonda Kayseri 2 takımla temsil edilecek. 108 takımın katılımı İle başlayacak olan Bölgesel Amatör Ligde 3.Bölge 5.Grupta mücadele edecek olan Kayseri Emar Grup ile Talasgücü Belediyespor ligin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Kayseri Emar Grup ile Talasgücü Belediyespor arasındaki müsabaka 8 Haziran Salı günü saat 17:00’da Atatürk Spor Kompleksi Yan sahada başlayacak.
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