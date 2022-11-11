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BAL’da 7. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
KAYSERİ 11.11.2022, 08:27
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 7 maçın hakemini kamuoyu ile paylaştı.
7. haftanın maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Yozgatspor 1959-Talasgücü Belediyespor: Cem Alpay
Sincan Belediyespor-Başkent Şafakspor: Abbas Onay
Osmancık Belediyespor-Develigücü: Turan Çakıl
Hacılar Erciyesspor-Suvermez Kapadokya: Yunus Emre Bulut
Yahşihanspor-Mucurgücü: Halil İbrahim Balsatan
Niğde Belediyespor-Ankara TKİspor: Yahya Yenen
Eskil Belediyespor-Yozgat Bozokspor: Ege Tünak