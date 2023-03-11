BAL’da 18. hafta maçlarının hakemleri belirlendi

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 18. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; yarın oynanacak Develigücü-Sincan Belediyespor maçını Güney Güneylioğlu yönetecek. Suvermez Kapadokya-Talasgücü Belediyespor maçında ise Mehmet Balbay düdük çalacak.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 18.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

Develigücü-Sincan Belediyespor: Güney Güneylioğlu

Yozgat Bozokspor-Yahşihanspor: Hasan Uyduran

Suvermez Kapadokya-Talasgücü: Mehmet Balbay

Osmancık Bel.spor-Eskil Bel.spor: Bekir Doğan

Mucurgücü-Niğde Belediyespor: Yavuz Yasul

Ankara TKİspor-Yozgat 1959 FK: Adem Güneş