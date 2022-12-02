BAL’da 10. hafta hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Talasgücü Belediyespor ile Sincan Belediyespor arasındaki maçına Esad Sadık Demirtaş atandı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en kritik müsabakalarından birisi olan Talasgücü Belediyespor ile Sincan Belediyespor arasında oynanacak maça Nevşehir bölgesi hakemi Esad Sadık Demirtaş atandı. Bu maçta Demirtaş’ın yardımcılıklarını Ali Rıza Kuzucu ile Burak Turunç yapacak.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 10.hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Talasgücü Belediyespor-Sincan Belediyespor: Esad Sadık Demirtaş

Hacılar Erciyesspor-Eskil Belediyespor: Mehmet İhsan Derme

Başkent Şafakspor-Yozgat Bozokspor: Serkan Yücel

Suvermez Kapadokya-Yahşihanspor: Mustafa Ünver

Ankara TKİ-Osmancık Belediyespor: İbrahim Elmas

Yozgat 1959-NiğdeBelediyespor: Hasan Rıza Akol

Mucurgücü-Develigücü: Emre Kebapçı