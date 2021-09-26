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Balcı ve Yelkenoğlu ailelerinin mutlu günü

Gazeteci Salih Balcı’nın kızı Ecem Balcı ile işadamı Rıfat Yelkenoğlu’nun oğlu Mustafa Yelkenoğlu dünya evine girdi.

KAYSERİ 26.09.2021, 18:28
Balcı ve Yelkenoğlu ailelerinin mutlu günü

Gazeteci Salih Balcı’nın kızı Ecem Balcı ile işadamı Rıfat Yelkenoğlu’nun oğlu Mustafa Yelkenoğlu dünya evine girdi.

Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen törende Ecem ve Mustafa çiftinin nikahını Kayseri büyükşehir belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak yaptı. Başkan Büyükkılıç, genç çifte mutluluklar diledi.

Nikahın ardından Memduh Büyükkılıç, aile cüzdanını Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Çelik’e uzattı. Mustafa Çelik de genç çifte mutluluklar dileyerek aile cüzdanını damada verdi.

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