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BAL Katılım formları dağıtıldı

Bölgesel Amatör Lig katılım formları yayınlandı. Formlar illerdeki ASKF’ler aracılığı ile kulüplere tebliğ edilirken, sürecin devam ettiği ve liglerin başlayıp başlamayacağı ile ilgili kararın önümüzdeki dönemde sağlık kurulu raporları ile netleştirileceği öğrenildi.

KAYSERİ 30.11.2020, 15:06
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BAL Katılım formları dağıtıldı
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Bölgesel Amatör Lig katılım formları yayınlandı. Formlar illerdeki ASKF’ler aracılığı ile kulüplere tebliğ edilirken, sürecin devam ettiği ve liglerin başlayıp başlamayacağı ile ilgili kararın önümüzdeki dönemde sağlık kurulu raporları ile netleştirileceği öğrenildi.

BAL’a katılım formlarının yanı sıra Bölgesel Amatör Lige katılacak olan kulüpler saha ve stat kriterleri ile katılım genel esasları da açıklandı. Yapılan açıklamada liglere katılacak olan kulüplerin evraklarını hazırlayarak en geç 31 Aralık tarihine kadar TFF’ye ulaştırması gerekiyor. Açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 11. sezonu düzenlenecek Bölgesel Amatör Lig’e 2020-2021 Sezonunda 268 takımın katılma hakkı vardır. Bu takımlardan 128’i geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de yer alan takımlardan, 140’I İlk kez Bölgesel Amatör Lig’de yer alacak Yerel Lig takımlarından oluşturulduğu" duyuruldu. Ayrıca,, Bölgesel Amatör Lig’e katılacağını bildirip, fikstüre dahil olan kulüplerin, Bölgesel Amatör Lig başlamadan veya başladıktan sonra ligden çekilmesi veya çıkarılması halinde, yatırdıkları teminat yanacağı gibi, aynı sezon içinde kendi ilinin yerel liginde de yer alamaz ve Bölgesel Amatör Lig’den düşmüş sayılır maddesi dikkat çekti.

Kayseri ASKF Başkanı Musa Soykarcı, formların kulüplere tebliğ edileceğini ifade ederken; “Söz verdiğimiz gibi BAL katılım formlarını Kasım ayı sonu itibariyle yayınlıyoruz. Ancak süreç devam ediyor. Gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak” dedi.
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