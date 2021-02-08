Baki Ersoy ve Serkan Tok Yeşilhisar’da

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Serkan Tok, Yeşilhisar ilçesini ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer, Yeşilhisar Ziraat Odası Başkanı Hamza İkiz, Yeşilhisar Sulama Birliği Kooperatif Başkanı Asım Öztoprak’ı ziyaret eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Serkan Tok, ilçedeki durum ve çiftçilerin durumu ile ilgili olarak bilgiler aldı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Her kesim pandemi nedeniyle sıkıntı çekiyor ama buna rağmen Cumhur İttifakı sıkı bir birlik ve beraberlik içinde ülkenin sorunları için kenetlendi. Yeşilhisar’ın sorunları ile ilgili İlçe Başkanımıza gelen talepleri İlçe Belediye Başkanımıza ileteceğiz" dedi.

Ersoy, "Kayseri Milletvekili olarak çiftçinin ve halkın her türlü sorununu Meclis kürsüsünde dile getiriyoruz" ifadesinde bulundu.