Baki Ersoy, gözleri görmeyen Ali Eren’e sahip çıktı: "İlgileneceğim"
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, KAHRAMANMARAŞ’TA DOĞUŞTAN İKİ GÖZÜ GÖRMEYEN 7 YAŞINDAKİ ALİ EREN'E SAHİP ÇIKTI.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kahramanmaraş’ta doğuştan iki gözü görmeyen 7 yaşındaki Ali Eren’e sahip çıktı.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşayan işçi Mehmet ve ev hanımı Leyla Nahırcı çiftinin üç çocuğundan biri olan Ali Eren, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Ela (12) ve Ceren Su (4) adında iki kardeşi bulunan Ali Eren, 7 yıldır çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Ali Eren’in görmesi için mutlu haber Kayseri’deki özel bir hastaneden geldi. İHA’nın yaptığı haberin sosyal paylaşım sitesinde paylaşılmasının ardından bir vatandaş yorum kısmına Baki Ersoy’u etiketledi. Ali Eren’e kayıtsız kalmayan Ersoy, "Ben ilgileneceğim Kardeşim" diyerek gözleri görmeyen Eren’e ışık oldu.
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